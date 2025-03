„Prawa kobiet odbierane są na gruncie społecznym”. Debata Kobiet w RDC Adrian Pieczka 08.03.2025 17:21 Na gruncie prawa mamy pełne równouprawnienie, jednak prawa kobiet odbierane są później na gruncie społecznym - mówiła w Polskim Radiu RDC podsekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dziennikarka radiowa i telewizyjna Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Przy Myśliwieckiej 3/5/7 odbyła się Debata Kobiet. Tematem trzeciego panelu były realne zmiany w prawie.

W Polskim Radiu RDC w Dniu Kobiet poruszaliśmy tematy, które są szczególnie ważne dla pań - przy Myśliwieckiej 3/5/7 odbyła się Debata Kobiet. Tematem trzeciego panelu były realne zmiany w prawie.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dziennikarka radiowa i telewizyjna mówiła, że na gruncie prawa mamy pełne równouprawnienie, jednak prawa kobiet odbierane są później na gruncie społecznym.

- Są projektowane przepisy, są projektowane regulacje, ale jest to robione z punktu widzenia mężczyzny. Powstało już dużo publikacji o tym, że np. architektura miast projektowana jest pod mężczyznę - tłumaczyła.



Aleksandra Gajewska, Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówiła, że kobiety już na rynku pracy spotykają się z nierównościami.



- Nie tylko mówię tutaj o luce płacowej, mówię tutaj również o tym, że to pogłębia się, kiedy właśnie decydujemy się na dzieci, bo decydujemy się na dzieci w momencie, w którym właśnie najbardziej rozwija się i powinna się rozwijać nasza kariera, a pracodawcy często z tego powodu nie decydują się na awansowanie nas, bo wybierają te bezpieczniejsze rozwiązania, czyli powierzanie tych posad, tych funkcji mężczyznom - wyjaśniła.

„Kobieta musi się trzy razy zastanowić”

Temat dzieci poruszyła też wieloletnia rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, autorka artykułów naukowych i prasowych na temat mediów lokalnych i regionalnych i inicjatorka m.in. kongresu mazowieckich mediów lokalnych.

- Wszystko to, o czym mówiłyśmy, że kobieta musi się trzy razy zastanowić, a mężczyzna raz albo wcale, ile ją będzie kosztować macierzyństwo. Ja jestem matką trójki dzieci, naprawdę musiałam się nad tym zastanowić. To był świadomy wybór. I chciałabym też żyć w kraju, w którym państwo mi zapewnia takie warunki, takie wsparcie, że ja nie będę ponosiła takich negatywnych konsekwencji, takich wyborów, a w interesie państwa jest to, żebym ja się zdecydowała na tę trójkę dzieci - mówiła Marta Milewska.



Anita Kucharska Dziedzic, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, zaznaczyła, że kobiety stykają się ciągle z problemem uciszania głosu.

- Mówimy dzisiaj o prawie, które wpływa na równość, ale poza prawem mamy społeczne skutki funkcjonowania prawa. Doprowadzenie do zmiany prawnej to jest jedno, bo to jest nasza robota, ale musimy też doprowadzić do zmiany społecznej, żeby mieć tą absolutną równość i równouprawnienie i tej zmiany społecznej nie będzie bez zmiany społeczeństwa - wskazała.





Paulina Piechna-Więckiewicz - wiceministra edukacji narodowej - wskazała na problem tzw. różowego podatku, którego jej zdaniem nie są świadomi mężczyźni.

- To, że kobiety płacą więcej za niektóre usługi, za niektóre produkty, dlatego że producenci uznali według badań i tak dalej, i tak dalej, że jesteśmy w stanie więcej za to zapłacić i dlatego płacimy różowy podatek - tłumaczyła.



Różnice między dużymi i małymi miastami

Anna Auksel-Sekutowicz - politolog, która ukończyła studia na wydziałach Polityka Bezpieczeństwa Państwa i Administracja Obronna, radna m.st.Warszawy, powiedziała, że jest coraz więcej programów, które wspierają kobiety.

- Chociażby programy dotyczące przedsiębiorczości, wsparcia kobiet 50+ na rynku pracy, tych, które chcą zmienić pracę, ale także mamy komisję np. Dialogu Społecznego ds. Przedsiębiorczości. Jest tam reprezentacja kobiet, bo mamy mnóstwo fajnych instytucji, które właśnie reprezentują kobiety. I też jest mowa o tym, jak ważne jest, żeby miasto wychodziło z programami - mówiła.

Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka PiS, pedagog specjalny, współzałożycielka fundacji „My razem”, zajmującej się pomocą dla białoruskich opozycjonistów, wskazała za to na ogromne równice pomiędzy małymi miejscowościami a dużymi miastami.

- Dostęp do wykształcenia. Jeżeli dziewczyna mieszka nawet w biednej rodzinie, w słabiej sytuowanej we Wrocławiu, ten jej dostęp do wymarzonych studiów jest dużo prostszy, bo jej rodzice nie muszą znaleźć środków na utrzymanie jej w innym mieście - mówiła.



W ramach Debaty Kobiet rozmawialiśmy o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi postawione są panie we współczesnym świecie. Została ona podzielona na trzy panele – ekonomia, bezpieczeństwo i zmiany prawa – które prowadziły założycielka Forbes Women Polska Aleksandra Karasińska oraz nasze dziennikarki Nula Stankiewicz i Agnieszka Gozdyra.

