Seria wypadków na kolei w Ciechanowie. Problemem nielegalne przechodzenie przez tory Iwona Rodziewicz-Ornoch 07.02.2023 15:55 Seria śmiertelnych wypadków na torach kolejowych w Ciechanowie. Od 2022 roku było ich 6, ostatni w ubiegły weekend w rejonie ulicy Fabrycznej. Jak się okazało, 45 latek przechodził na tzw. dzikim przejściu. Do wiaduktu z chodnikiem miał zaledwie 40 metrów.

Seria śmiertelnych wypadków w Ciechanowie (autor: RDC)

- W Ciechanowie jest 6 bezpiecznych przepraw przez tory - mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. - Obecnie wraz z gminą Ciechanów budujemy kolejny wiadukt nad linią kolejową, która łączy Warszawę z Trójmiastem. To obiekt pieszo-rowerowy, który powstanie między ulicami Marii Skłodowskiej-Curie i Ceramiczną. Będzie to obiekt dostosowany do osób z ograniczeniami poruszania się, bo będzie wyposażony w windy - dodaje.

Wiadukt, jak dowiedziało się RDC, ma być oddany w tym roku. Mieszkańcy Ciechanowa przyznają, że do tragedii na torach dochodzi często z bezmyślności.

Według wstępnych ustaleń prokuratury, do wypadku z udziałem 45-latka doszło po przejściu przez tory w niedozwolonym miejscu.

- Prowadzimy śledztwo w sprawie wypadku kolejowego - mówi Prokurator Rejonowy w Ciechanowie, Przemysław Bońkowski. - Przyczyną było najprawdopodobniej nieprawidłowe poruszanie się osoby pieszej. Najpewniej ktoś po prostu przechodził w miejscu niedozwolonym, albo czasami jest, że się poruszają wzdłuż torów, podczas, gdy pociągi jadą szybciej - dodaje.

W tym roku to już drugi śmiertelny wypadek na torach w Ciechanowie. Do pierwszego doszło w styczniu w pobliżu ul. Ceramicznej.

