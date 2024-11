Mieszkaniec pow. ciechanowskiego padł ofiarą oszustów. Chciał odzyskać tysiąc, a stracił 50 tys. zł Iwona Rodziewicz-Ornoch 12.11.2024 22:12 Mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, który otrzymał propozycję odzyskania zainwestowanych w przeszłości pieniędzy, stracił 50 tysięcy złotych. Dzięki zainstalowanej na telefonie aplikacji do zdalnej obsługi pulpitu oszuści uzyskali dostęp do konta bankowego mężczyzny i wypłacili z niego pieniądze.

Policja (autor: Policja/X)

Chciał odzyskać tysiąc złotych, lecz stracił kolejne pięćdziesiąt. Na komendę policji w Ciechanowie zgłosił się mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, który padł ofiarą oszustów.

Rzeczniczka policji w Ciechanowie Magda Sakowska informuje, że mężczyzna otrzymał propozycję zwrotu zainwestowanych wcześniej pieniędzy w tzw. internetowe akcje.

— Płacił wtedy tysiąc złotych i zainstalował na swoim telefonie aplikację do zdalnej obsługi pulpitu. Doradca finansowy, który skontaktował się z mężczyzną, próbował go namówić do zainwestowania kolejnych pieniędzy, gdy mężczyzna odmówił, otrzymał informację, że wpłacone do tej pory środki nie zostaną mu zwrócone. W minionym tygodniu do zgłaszającego zadzwoniła kobieta, która zaoferowała swoją pomoc w odzyskaniu tych pieniędzy — relacjonuje Sakowska.

W tym celu mężczyzna miał się zalogować na swoje konto bankowe. Oszuści dzięki zainstalowanej wcześniej aplikacji do zdalnej obsługi telefonu, uzyskali dostęp do rachunku bankowego pokrzywdzonego. W ten sposób wypłacili 50 tysięcy złotych.

Policja apeluje o zdrowy rozsądek i czujność podczas wszelkich operacji finansowych.

Czytaj też: Atakował kobiety, twierdził, że sam jest ofiarą. Policja szuka poszkodowanych