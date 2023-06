Woził pasażerów bez prawa jazdy. Był też poszukiwany do odbycia kary więzienia Iwona Rodziewicz-Ornoch 20.06.2023 11:12 Jeździł autobusami z pasażerami bez prawa jazdy – 55-latek z powiatu ciechanowskiego został zatrzymany podczas kontroli prędkości. Okazało się też, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Kierowca autobusu bez prawa jazdy (autor: Policja Mazowiecka)

– Był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia, który został wydany przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie. Mężczyzna miał do odbycia 55 dni kary pozbawienia wolności – informuje Magda Zarembska z miejscowej policji.

Za popełnione wykroczenia odpowie nie tylko kierowca, lecz także właściciel autobusu.

– Użytkownik na drodze publicznej, czy to w strefie zamieszkania, czy w strefie ruchu, który dopuszcza do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień, podlega karze grzywny, a będzie o niej decydował sąd. Postępowanie będzie prowadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie przez zespół do spraw wykroczeń i sprawa będzie przekazana do Sądu Rejonowego w Ciechanowie – podaje Zarembska.

55-latek, który woził pasażerów w autobusie bez prawa jazdy, trafił już do zakładu karnego.

