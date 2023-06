Zatrzymany przez ciechanowską drogówkę kierowca z zakazem prowadzenia pojazdów próbował uciec. W aucie ukryte były narkotyki 03.06.2023 16:54 Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego daewoo, który posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. 32-latek próbował uciec funkcjonariuszom. Chwilę później został zatrzymany. Policjanci znaleźli też ukryte w samochodzie narkotyki. Teraz mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Zatrzymany przez ciechanowską drogówkę kierowca z zakazem prowadzenia pojazdów próbował uciec. W aucie ukryte były narkotyki (autor: KPP Ciechanów)

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ciechanowskiej komendy zatrzymali w nocy 1 czerwca do kontroli drogowej kierującego pojazdem daewoo. W policyjnych bazach danych funkcjonariusze ustalili, że 32-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W trakcie przeprowadzanej interwencji mężczyzna próbował uciec. Chwilę później został zatrzymany. To nie wszystko, co miał na sumieniu. W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli dwie torebki foliowe z zawartością białego proszku. Wstępne badanie zabezpieczonej substancji wykazało, że była to amfetamina.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał już zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też: Saperskie zabawy i policyjne dochodzenia. „Dzień Dziecka z Mundurem" w Ciechanowie