Dwa ciała w domu w Ciechanowie. Sąsiedzi zabrali głos po tragedii Alicja Śmiecińska 22.07.2024 17:11 Zazdrość mogła być motywem zbrodni, do której doszło w Ciechanowie? Tak przypuszczają sąsiedzi małżeństwa, z którymi rozmawiała nasza reporterka. Z ustaleń śledczych wynika, że 47-letni mężczyzna najpierw zabił swoją 28-letnią żonę, a potem siebie. Na miejscu znaleziono trzy noże. Podczas tragedii w domu obecne było 3-letnie dziecko, a także matka zamordowanej kobiety. Rodzina od grudnia do maja miała założoną Niebieską Kartę.

1 Tragedia w Ciechanowie. Nie żyje małżeństwo (autor: RDC)

Sąsiedzi małżeństwa, których ciała znaleziono w piątek w jednym z domów na osiedlu Płońska w Ciechanowie, są zszokowani. Przypuszczają, że motywem zbrodni mogła być zazdrość. Z ustaleń śledczych wynika, że 47-letni mężczyzna najpierw zabił swoją 28-letnią żonę, a potem siebie. Świadkiem czynu było dziecko.

— Nie życzę nikomu takiej tragedii — usłyszała reporterka Polskiego Radia RDC od jednej z sąsiadek nieżyjącego małżeństwa.

Jeszcze dzisiaj ma się odbyć sekcja zwłok małżeństwa.

Miał zabić żonę, potem siebie

Wszystko wskazuje na to, że mąż brutalnie zamordował w Ciechanowie swoją żonę, a później zabił siebie. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Ciała małżeństwa znaleziono w jednym z domów na osiedlu Płońska w piątek.

- Wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa tej kobiety, po którym doszło do samobójstwa mężczyzny. Wszelkie ślady na miejscu zdarzenia wskazują, że ten człowiek zamordował swoją żonę w sposób dosyć brutalny. Następnie popełnił samobójstwo. Myśmy na miejscu zabezpieczyli trzy noże - mówi Prokurator Rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski.

Rodzina w przeszłości objęta Niebieską Kartą

Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, rodzina była objęta w przeszłości procedurą Niebieskiej Karty.

- Była prowadzona Niebieska Karta, ta Niebieska Karta została zamknięta w maju tego roku. Nic nie wskazywało na to, żeby tam się działo źle. Były jakieś niepokoje, przy czym to małżeństwo zaczęło tam pracować w jakiś tam sposób i nie było żadnych sygnałów, że tam może dojść do takich sytuacji - wyjaśnia Bońkowski.



Awantura w domu

Policja ciała znalazła w piątek około godziny 20:30. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie odebrał zgłoszenie dotyczące awantury w jednym z domów. Jak informuje prokurator Bońkowski, podczas tragicznych wydarzeń w domu było też 3-letnie dziecko i babcia dziewczynki

- Na miejscu zdarzenia było dziecko oraz matka kobiety zamordowanej. Dziecko zostało zbadane przez załogę karetki nad ranem, ponieważ jak myśmy przejechali, to dziecko spało. Myśmy go nie budzili absolutnie i nad ranem zostało przebadane przez medyków oraz przekazane do dyspozycji w rodzinie zastępczej wskazanej przez PCPR - dodaje.

O losach dziecka zdecyduje Sąd Rodzinny.

