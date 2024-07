„Naprawdę ją skatował”. Są wyniki sekcji zwłok małżeństwa z Ciechanowa

Chciała ratować małżeństwo, została skatowana. Polskie Radio RDC dotarło do wstępnych wyników sekcji zwłok małżeństwa, którego ciała znaleziono w piątek w jednym z domów w Ciechanowie. Wszystko wskazuje na to, że najpierw doszło do zabójstwa 28-latki, a później do samobójstwa 47-latka.