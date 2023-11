Ciężarówka wjechała do rowu pod Ciechanowem. Policja: drogi są bardzo śliskie Adrian Pieczka 23.11.2023 09:49 Kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu w powiecie ciechanowskim. Powodem były trudne warunki na drogach spowodowane gołoledzią. Policja apeluje do kierowców o ostrożność. Na całym Mazowszu obowiązują ostrzeżenia pogodowe wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ciężarówka wjechała do rowu (autor: Policja Mazowiecka)

Kierowca ciężarówki, jadąc przez miejscowość Rąbierz w powiecie ciechanowskim, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 617.

– Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu. W wyniku tego zdarzenia pojazd wywrócił się na bok. Kierowcy poruszający się tą trasą muszą liczyć się z utrudnieniami, gdyż jeden pas ruchu jest zablokowany – relacjonuje Magda Zarębska z ciechanowskiej policji.

Policja apeluje o ostrożność na drogach. Mokra lub oblodzona nawierzchnia zwiększa ryzyko spowodowania kolizji i wypadków.

Na terenie województwa mazowieckiego alerty IMGW II stopnia przed silnym wiatrem obowiązują do piątkowej nocy. Z kolei alerty II stopnia w związku z marznącymi opadami i gołoledzią wydane zostały do godz. 12:00, a dla południowych powiatów do 15:00.

Czytaj też: Pieszy wszedł wprost pod tramwaj. Wypadek na Tarchominie