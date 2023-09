Poważny wypadek koło Ciechanowa. Wśród rannych są dzieci [UTRUDNIENIA]

Trzy osoby w tym dwoje dzieci trafiło do szpitala po wypadku na drodze wojewódzkiej numer 617. Do zderzenia trzech samochodów osobowych doszło w Przedwojewie niedaleko Ciechanowa. Droga jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.