Dwa wypadki drogowe i utrudnienia na krajowej 60 Adrian Pieczka 30.01.2023 13:04 Do dwóch wypadków doszło przed południem na drodze krajowej nr 60. W miejscowości Bielsk w pow. płockim kierowca stracił panowanie nad autem i wylądował w rowie. Do drugiego wypadku doszło w pow. ciechanowski, gdzie zderzył się dwie ciężarówki i bus.

Utrudnienia na DK60 (autor: Policja Mazowiecka)

Do pierwszego wypadku doszło ok. godz. 10:40. 32-letni kierowca ciężarówki na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. – Wjechał do rowu i przewrócił ciężarówkę na bok. W naczepie przewożona była trzoda chlewna w liczbie 160 sztuk. Droga w tej chwili jest częściowo zablokowana, ruch odbywa się wahadłowo – relacjonuje Radiu dla Ciebie Krystyna Kowalska z policji w Płocku

Kierowca był trzeźwy. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Trwa zabezpieczanie trzody chlewnej. Utrudnienia mogą potrwać do godz. ok. 18:00.

Z kolei w powiecie ciechanowskim w miejscowości Gostków doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i busa. Kierowca jednej z ciężarówek stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Nikt nie został ranny, ale są utrudnienia na drodze krajowej nr 60.

UWAGA #utrudnienia - droga K60 - Ujazdówek (pow. ciechanowski) - zdarzenie drogowe z udziałem 2 sam. ciężar. i busa. Gostków (pow. ciechanowski) - kierowca sam. cięż. stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Brak rannych. pic.twitter.com/lK14ELrkdJ — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) January 30, 2023

