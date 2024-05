Pacjent z raną postrzałową w ciechanowskim szpitalu. Areszt dla 45-latka z okolic Legionowa Iwona Rodziewicz-Ornoch 27.05.2024 18:16 Podejrzany o postrzelenie 39-letniego mieszkańca Warszawy tymczasowo aresztowany. To mieszkaniec powiatu legionowskiego. 45-latek został zatrzymany po wydaniu za nim listu gończego - mówi rzeczniczka policji w Ciechanowie Magda Zarembska.

Szpital (autor: Zdjęcie ilustracyjne/GOV)

Policjanci z Ciechanowa zatrzymali 45-letniego mieszkańca powiatu legionowskiego, który podejrzany jest o postrzelenie 39-latka z Warszawy. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

- 45-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył w tej sprawie wyjaśnienia. Podejrzany jest o to, że 19 maja na terenie powiatu pułtuskiego postrzelił z nieustalonej broni palnej 39-letniego mieszkańca Warszawy i tym samym spowodował u niego ciężkie obrażenia ciała - mówi rzeczniczka policji w Ciechanowie Magda Zarembska.





Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. W ubiegły poniedziałek po północy do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie, że do tamtejszego szpitala przyjęto 39-letniego mieszkańca Warszawy z raną postrzałową brzucha - mężczyzna przeszedł operację i został hospitalizowany.

Jak poinformowała obecnie rzeczniczka ciechanowskiej policji asp. Magda Zarembska, tamtejsi funkcjonariusze wspólnie z funkcjonariuszami z wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w w Radomiu "bardzo wnikliwie zajęli się sprawą i przystąpili do ustalania okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia". Już następnego dnia zatrzymano pierwszą osobę, a w kolejnych dwie inne.

- Mundurowi dokładnie przeanalizowali wszystkie szczegóły dotyczące tego zdarzenia, przesłuchali świadków i wytypowali jego sprawcę - podkreśliła asp. Zarembska. Dodała, iż ciechanowski Sąd Rejonowy na podstawie zebranych materiałów dowodowych wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 45-letniego mieszkańca powiatu legionowskiego, jako podejrzewanego o postrzelenie, a z kolei tamtejsza prokuratura wydała za mężczyzną list gończy.

