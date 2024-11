Zapraszamy na I Charytatywny Bieg "Ktoś pobiegnie"! 05.11.2024 13:17 Czy wiesz, że każde zwierzę jest kimś więcej niż tylko "czymś"? Dla nas to Ktoś! Dlatego Fundacja Ktoś, nie coś, wraz z Ale Czas, ma zaszczyt zaprosić Cię na wyjątkowe wydarzenie, które nie tylko wzmocni Twoje ciało, ale także pomoże potrzebującym zwierzętom.

1

Data i miejsce:

Kiedy: 24 listopada 2024

Gdzie: Łukówiec 86, 05-317 Jeruzal

Harmonogram:

Biegi dziecięce – start o 10:00

Dystans 100 m - do 6 lat (bez klasyfikacji i pomiaru czasu)

Dystans 300 m - 7-9 lat (generalna chłopcy i dziewczęta - start osobno)

Dystans 500 m - 10-12 lat (generalna chłopcy i dziewczęta - start osobno)

Dystans 800 m - 13-15 lat (generalna chłopcy i dziewczęta - start razem)

Bieg na 5 km – start o 11:00

Nordic walking (marsz z kijami) na 5 km - start o 11:01

Oba biegi w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn

Trasa:

Nasza malownicza trasa prowadzi przez drogi gruntowe, utwardzone i leśne, oferując niezapomniane widoki i bliski kontakt z naturą.

Opłaty:

Biegi dziecięce: 30 PLN

Bieg na 5 km i nordic walking na 5 km: 60 PLN

Zgłoszenia:

Możesz zgłosić się do 22.11.2024 r. na stronie: https://dostartu.pl/ktos-pobiegnie-v13078. W dniu zawodów zapisy będą możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc. Odbiór pakietów startowych odbędzie się 24.11.2024 w Biurze Zawodów w godz. 8:00-10:30.

Weź udział w tej wyjątkowej inicjatywie i pomóż nam przyciągnąć uwagę do naszych Ktosiów – zwierząt, które dzięki Twojemu wsparciu mogą mieć lepsze życie. To doskonała okazja, aby połączyć przyjemność biegania z szlachetnym celem. Razem pokażmy, że każde zwierzę to Ktoś, zasługujący na miłość i opiekę!



Zachęcamy do wzięcia udziału w I Charytatywnym Biegu "Ktoś pobiegnie" i dołącz do nas w walce o lepszą przyszłość dla zwierząt pod opieką fundacji.