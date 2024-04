Rosja nasila ataki pociskami balistycznymi z okupowanego Krymu

Wtorek 2 kwietnia to 767. dzień wojny w Ukrainie. Siły rosyjskie coraz częściej wykorzystują pociski balistyczne rozmieszczone na okupowanym Krymie do uderzenia na Ukrainę ze względu na to, że tego typu rakiety są trudne do zestrzelenia – poinformowała rzeczniczka wojsk ukraińskich na południu kraju pułkownik Natalia Humeniuk.