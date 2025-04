W. Zełenski: 277 żołnierzy powróciło do kraju z rosyjskiej niewoli

W ramach wymiany jeńców 277 żołnierzy powróciło do Ukrainy z rosyjskiej niewoli – powiadomił prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że od początku pełnowymiarowej wojny z Rosji udało się sprowadzić do kraju 4552 osoby – zarówno żołnierzy, jak i cywilów. Sobota 19 kwietnia to 1050. dzień wojny w Ukrainie.