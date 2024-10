Ukraina planuje zmobilizować do walczącej z Rosją armii 160 tys. osób RDC 29.10.2024 23:04 Wtorek 29 października to 976. dzień wojny w Ukrainie. Deputowany do Rady Najwyższej (parlamentu) w Kijowie Ołeksij Honczarenko podał, że Ukraina planuje zmobilizować do walczącej z Rosją armii 160 tys. osób. Z kolei ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 26 spośród 48 dronów różnego typu, którymi rosyjskie wojska zaatakowały państwo w nocy z poniedziałku na wtorek.

Wojna w Ukrainie (autor: SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA)

Ukraina planuje zmobilizować do walczącej z Rosją armii 160 tys. osób – poinformował we wtorek deputowany do Rady Najwyższej (parlamentu) w Kijowie Ołeksij Honczarenko, powołując się na wystąpienie sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksandra Łytwynenki.

Występując przed parlamentem, Łytwynenko powiedział, że mobilizacja dodatkowych 160 tys. osób pozwoli na obsadzenie do 85 proc. składu osobowego jednostek wojskowych.

„Ogółem do sił obrony powołano 1 mln 50 tys. osób. Planowane jest powołanie kolejnych 160 tys. Umożliwi to obsadzenie do 85 proc. składu osobowego jednostek” – napisał Honczarenko na Telegramie.

Zestrzelone drony

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 26 spośród 48 dronów różnego typu, którymi rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy z poniedziałku na wtorek – poinformowały Siły Powietrzne na Telegramie. Armia rosyjska uderzyła w miasto Krzywy Róg rakietą balistyczną Iskander-M – dodano w wiadomości.

„Wróg uderzył z Krymu w miasto Krzywy Róg rakietą balistyczną Iskander-M, zaatakował 48 bezzałogowymi statkami powietrznymi Shahed i niezidentyfikowanymi dronami z kierunków Orła i Kurska. Wrogie samoloty przez całą dobę wystrzeliwują kierowane bomby lotnicze na cele za linią frontu w różnych kierunkach” – zaznaczono w wiadomości.

„Obrona przeciwlotnicza działała w obwodzie kijowskim, czerkaskim, winnickim, żytomierskim, chmielnickim, sumskim, czernihowskim i połtawskim. (...) zestrzelono 26 wrogich dronów, 20 utraciło łączność, a jeden wrócił do Rosji. Informacje są wyjaśniane i aktualizowane” – napisały Siły Zbrojne.

