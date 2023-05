Trwa walka o Bachmut. Ukraińscy żołnierze kontrolują już tylko małą część miasta RDC 21.05.2023 16:34 Wciąż trwają walki o Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował w niedzielę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W samym Bachmucie siły ukraińskie kontrolują już nieznaczny rejon, ale na przedmieściach idą naprzód i są bliskie wzięcia miasta w okrążenie. Niedziela to 462. dzień wojny w Ukrainie.

Trwa walka o Bachmut (autor: NEXTA)

Sztab powiadomił w porannym komunikacie, że rosyjskie wojska nadal koncentrują główne wysiłki na odcinkach kupiańskim, łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim na wschodzie Ukrainy (https://tinyurl.com/2b5yaka7).

Na tych kierunkach doszło w ciągu minionej doby do 53 starć. Epicentrum działań zbrojnych to miasta Bachmut i Marjinka - czytamy w raporcie. Rosyjskie siły kontynuują działania ofensywne na odcinku bachmuckim. Nie ustają walki o miasto Bachmut - podkreślił sztab.

Dowódca wojsk lądowych: w Bachmucie kontrolujemy małą część miasta, ale idziemy naprzód na przedmieściach

W samym Bachmucie siły ukraińskie kontrolują już nieznaczny rejon, ale na przedmieściach idą naprzód i są bliskie wzięcia miasta w okrążenie - oświadczył w niedzielę dowódca ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandr Syrski w komentarzu na serwisie Telegram. "Choć kontrolujemy teraz nieznaczną część Bachmutu, to sens jej bronienia wciąż jest aktualny. Daje nam możliwość wejścia do miasta w razie zmiany sytuacji, co nieuchronnie nastąpi" - oświadczył dowódca. Dodał następnie: "nadal idziemy naprzód na flankach na przedmieściach Bachmutu i faktycznie jesteśmy blisko wzięcia miasta w okrążenie taktyczne". (https://t.me/landforcesofukraine/9211)

Generał przekonywał, że działania te sprawią, iż siły ukraińskie będą w stanie zniszczyć wysokie budynki w Bachmucie zajęte obecnie przez Rosjan. Ogółem sytuacja jest "trudna, ale pod kontrolą" - oznajmił Syrski.

W Dniu Pamięci Ofiar Represji minister kultury Ukrainy i konsul RP złożyli kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni

W Dniu Pamięci Ofiar Represji politycznych minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko i konsul RP w Kijowie Jacek Gocłowski złożyli wieńce i kwiaty na cmentarzu ofiar komunizmu w podkijowskiej Bykowni, gdzie pochowani są m.in. Polacy z listy katyńskiej, zamordowani przez sowieckie służby w 1940 roku. Na Polskim Cmentarzu Wojennym, będącym częścią Memoriału "Bykowniańskie Mogiły", wieniec złożyli wcześniej także przedstawiciele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Czytaj też: Pięciu cywilów zginęło w rosyjskich ostrzałach Ukrainy