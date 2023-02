Rosjanie wyburzają zniszczone budynki w okupowanym Mariupolu. Zełenski wprowadza sankcje 12.02.2023 19:31 W okupowanym Mariupolu Rosjanie wyburzają budynki, które "nie nadają się do rekonstrukcji" i kruszą gruz na beton – pisze portal Ukraińska Prawda, zaznaczając, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ciała zabitych mieszkańców tego miasta. Niedziela to 354. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: Lafargue Raphael/ABACA)

Ukraińska Prawda pisze, powołując się na rosyjskie media państwowe, że w czterech dzielnicach Mariupola Rosjanie rozpoczęli wyburzanie zniszczonych ich własnymi ostrzałami budynków.

Do miasta przywieziono sprzęt do kruszenia betonu, który mieli "gruz budowlany". Powstałe w ten sposób kruszywo ma być potem wykorzystane do budowy dróg.

"W Mariupolu zginęły dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy cywilów" - alarmuje portal dodając, że "wiele ciał wciąż może znajdować się pod gruzami i mogą one zostać zmielone".

Przed napaścią Rosji na Ukrainę liczba mieszkańców Mariupola wynosiła około 430 tys. Według ONZ miasto opuściło około 350 tys. cywilów. Brak dokładnych danych o ofiarach rosyjskiej agresji i brutalnych działań zbrojnych w Mariupolu. Ukraińskie władze oceniają, że od lutego do maja 2022 roku mogły tam zginąć dziesiątki tysięcy osób.

W zrujnowanym mieście panuje bardzo trudna sytuacja humanitarna. Brakuje m.in. żywności, wody, lekarstw, ogrzewania, środków higienicznych i łączności.

Zełenski wprowadza sankcje

Dekret o wprowadzeniu sankcji wobec 199 obywateli Rosji oraz jednego obywatela Ukrainy podpisał w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wśród 200 osób objętych sankcjami personalnymi jest 199 obywateli Rosji oraz jeden Ukrainiec. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, jest to Jurij Czerniczuk, który został „dyrektorem” Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, okupowanej przez Rosjan.

Na liście, podaje portal, są m.in. szef rosyjskiego koncernu Rosenergoatom Andriej Pietrow oraz doradca Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow.

Sankcje zostały wprowadzone w oparciu o decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Listę osób objętych restrykcjami sporządziła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Rząd oraz SBU i Bank Narodowy mają zapewnić wykonanie i monitoring efektywności sankcji ekonomicznych oraz innych restrykcji. MSZ ma natomiast poinformować o sankcjach UE, USA i inne państwa oraz zaproponować im analogiczne działania.

Restrykcje są wprowadzane na 50 lat i obejmują m.in. zablokowanie aktywów, ograniczenie operacji handlowych, zakaz przewozu zasobów po terytorium Ukrainy, wstrzymanie zobowiązań handlowych i finansowych wobec objętych nimi osób.

Ofiary w Nikopolu

W wyniku rosyjskiego ostrzału zginęła 53-letnia mieszkanka Nikopolu, miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim na Ukrainie – powiadomiły lokalne władze. Ranna jest jeszcze co najmniej jedna osoba.

Miasto ostrzeliwano z artylerii. "Zginęła 53-letnia kobieta. Jest także ranna 87-letnia emerytka. Ma ranę odłamkową” – powiadomił szef władz obwodu Serhij Łysak.

W wyniku ostrzału uszkodzone zostały m.in. cztery wielopiętrowe bloki mieszkalne i szkoła oraz wodociąg.

Nikopol znajduje się na przeciwległym brzegu Dniepru niż okupowany przez Rosjan Enerhodar i Zaporoska Elektrownia Atomowa w obwodzie zaporoskim. Miasto i jego okolice są ostrzeliwane przez siły rosyjskie.

