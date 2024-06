Prokurator generalny Ukrainy: rosyjscy żołnierze odcięli głowę naszemu wojskowemu RDC 18.06.2024 22:43 W Kijowie strzelano we wtorek do kazachskiego dziennikarza opozycyjnego Ajdosa Sadykowa, znanego z krytyki władz i oligarchów w swoim kraju – powiadomiły ukraińskie media z powołaniem na źródła w policji. Rosyjscy żołnierze odcięli głowę wziętemu do niewoli wojskowemu ukraińskiemu; do zdarzenia doszło na linii walk w obwodzie donieckim – poinformował natomiast prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Alena Solomonova)

W Kijowie strzelano we wtorek do kazachskiego dziennikarza opozycyjnego Ajdosa Sadykowa, znanego z krytyki władz i oligarchów w swoim kraju – powiadomiły ukraińskie media z powołaniem na źródła w policji.

„Dziś w Kijowie, obok własnego domu, dokonano zamachu na Ajdosa Sadykowa” – napisała na Facebooku jego żona Natalia.

Informacja o strzałach z broni palnej w centrum Kijowa pojawiła się w mediach po południu. Policja powiadomiła wówczas o poszukiwaniach nieznanego sprawcy ataku. Następnie prokuratura powiadomiła o wszczęciu śledztwa w sprawie zamachu na obywatela Kazachstanu.

Sadykow w stanie ciężkim trafił do szpitala. Jego żonie nic się nie stało.

Portal rbc.ua wyjaśnił, że kazachski dziennikarz organizował w swoim kraju protesty przeciwko władzom, a jesienią 2023 r. w Kazachstanie został za nim rozesłany list gończy za podżeganie do nienawiści.

Od 2014 r. Sadykow i jego małżonka mieszkają w Kijowie, gdzie prowadzą opozycyjny kanał BASE na YouTube. „Ostatnie nagranie opublikowano na jego kanale dzisiaj (we wtorek). Jego tytuł to +Prezydent Kazachstanu został marionetką rosyjskich agentów wpływu+” – napisał rbc.ua.

Prokurator generalny: rosyjscy żołnierze odcięli głowę naszemu wojskowemu

Rosyjscy żołnierze odcięli głowę wziętemu do niewoli wojskowemu ukraińskiemu; do zdarzenia doszło na linii walk w obwodzie donieckim – poinformował we wtorek prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

„Nowe przerażające dowody zbrodniczej polityki Rosji mającej na celu zagładę Ukraińców. Otrzymaliśmy informacje, że rosyjscy dowódcy wydali rozkazy, aby nie brać ukraińskich żołnierzy do niewoli, lecz zamiast tego zabijać ich z nieludzkim okrucieństwem, poprzez ścięcie głowy” – napisał w serwisie X.

„Fakt ścięcia głowy ukraińskiego obrońcy został odnotowany w obwodzie donieckim” – dodał Kostin.

Prokurator ocenił to zdarzenie jako barbarzyństwo, dla którego nie ma miejsca we współczesnym świecie. „Jest to kolejny dowód na to, że zbrodnie wojenne popełniane przez agresora nie są odosobnionymi incydentami, ale zaplanowaną strategią rosyjskiego reżimu. Te zbrodnicze rozkazy zostały wydane na poziomie dowództwa batalionu i kompanii sił okupacyjnych” – podkreślił.

Prokurator zapewnił, że rosyjski agresor odpowie za zbrodnie dokonane w Ukrainie. „Wzywam cały cywilizowany świat do odizolowania i ukarania tego terrorystycznego kraju (Rosji)” – zaapelował Kostin.

