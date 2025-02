Ataki rakietowe w kilku miastach. Są ofiary, w tym dziecko

Sobota 1 lutego to 1074. dzień wojny w Ukrainie. - Ataki na Ukrainę ostatniej nocy i w sobotę rano, w których zginęły co najmniej cztery osoby, to kolejna zbrodnia terrorystyczna Rosji – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, po raz kolejny apelując o wzmożenie nacisków na Moskwę.