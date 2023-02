Atak na miasto Chmielnicki przy pomocy dronów. Zginęła co najmniej jedna osoba RDC 27.02.2023 22:44 W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska przeprowadziły trzy ataki na miasto Chmielnicki w zachodniej części Ukrainy; w wyniku ostrzału dokonanego przy pomocy dronów zginęła co najmniej jedna osoba, a cztery zostały ranne - poinformowały na Telegramie władze obwodu chmielnickiego i stolicy tego regionu. Poniedziałek to 369. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/UKRAINE STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT)

Pierwszy batalion Sił Zbrojnych Ukrainy zakończył szkolenie na amerykańskich bojowych wozach piechoty M2 Bradley – powiadomił w poniedziałek ukraiński wiceminister obrony Ołeksandr Pawluk. Szkolenie odbywało się w bazie wojskowej USA na terytorium Niemiec.

„Bradley to mocny wóz, który powstawał z uwzględnieniem możliwości przeciwdziałania w walce ze sprzętem radzieckim” – napisał Pawluk na Telegramie.

W nagraniu wideo opublikowanym przez ukraińskie centrum komunikacji strategicznych zamieszczono krótki opis możliwości tego amerykańskiego gąsienicowego bojowego wozu piechoty, służącego do transportu pododdziałów piechoty zmechanizowanej i wsparcia ogniowego.

Wóz, oprócz trzech członków załogi, może przewozić siedmiu żołnierzy desantu. Jego pancerz wytrzymuje ostrzał z amunicji o kalibrze do 14,5 mm. Bradley jest wyposażony w działko 25 mm i dwuprowadnicową wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71 TOW.

Amerykańska minister skarbu z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie

Minister skarbu (finansów) USA Janet Yellen przybyła w poniedziałek z niezapodziewaną wizytą do Kijowa, gdzie potwierdziła wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy w jej walce z rosyjską inwazją i promowała amerykańską pomoc gospodarczą.

Yellen podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem zapewniła, że "Ameryka będzie stać z Ukrainą tak długo, jak to będzie konieczne”.

Szmyhal powiedział, że w trakcie rozmowy poruszono kwestię dalszych sankcji USA wobec Rosji oraz "konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów i wykorzystanie ich z korzyścią dla odbudowy Ukrainy".

Yellen poinformowała także o przekazaniu pierwszych 1,25 mld dolarów z ostatniej, wynoszącej 9,9 mld USD transzy amerykańskiej pomocy gospodarczej dla Ukrainy.

"Nasze wsparcie gospodarcze pozwala ukraińskiemu rządowi i podstawowym służbom publicznym działać w nadzwyczajnych okolicznościach" – podkreśliła i wyraziła nadzieję, że te pieniądze pozwolą Ukrainie opłacić nauczycieli, strażaków czy udzielić pomocy milionom przesiedleńców.

Amerykańska minister odwiedziła Kijów w drodze powrotnej do Waszyngtonu ze spotkania liderów finansowych G20 w Bengaluru w Indiach, gdzie wzywała partnerów do zwiększenia pomocy gospodarczej dla Ukrainy i nalegała, aby ministrowie państw grupy G20 zdecydowanie potępili rosyjską inwazję.

Siły powietrzne o uszkodzeniu rosyjskiego samolotu wojskowego na Białorusi: to dobra wiadomość

Uszkodzenie samolotu wczesnego ostrzegania A50U, cokolwiek było jego przyczyną, to dobra wiadomość dla Ukrainy, ale nie wpłynie ono na rosyjskie ataki rakietowe – ocenił w poniedziałek rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych pułkownik Jurij Ihnat, komentując nieoficjalne doniesienia o uszkodzeniu rosyjskiej maszyny na terytorium Białorusi.

"Nie wpłynie to na ataki dronami i rakietami na terytorium Ukrainy, bo Rosja posiada (według dostępnych publicznie informacji) około dziewięciu takich samolotów, w tym połowa jest w modyfikacji U” – powiedział rzecznik na antenie ukraińskiej telewizji.

W niedzielę białoruskie media niezależne poinformowały nieoficjalnie o ataku na rosyjski samolot A50 na lotnisku w Maczuliszczach pod Mińskiem.

Ihnat powiedział, że samolot wczesnego ostrzegania A50 to „unikalna maszyna”, która towarzyszy rosyjskim atakom dronami i rakietami na terytorium Ukrainy.

„(Ten samolot - PAP) prowadzi rozpoznanie naszego terytorium, radiolokacyjne rozpoznanie, skanuje nasze środki obrony powietrznej, wykrywa miejsca ich rozmieszczenia, monitoruje ruchy naszych samolotów. Jest używany w trakcie ataków rakietami manewrującymi” – wyjaśnił Ihnat.

W trakcie ataków dronami samolot wczesnego ostrzegania A50 ustala miejsca, gdzie znajdują się systemy obrony powietrznej Ukrainy.

Według opozycyjnego stowarzyszenia byłych białoruskich wojskowych i funkcjonariuszy BYPOL, na które powołują się media niezależne, samolot został poważnie uszkodzony i nie może być używany. Odpowiedzialność za akt dywersji wziął na siebie BYPOL.

Oficjalnie Mińsk w żaden sposób nie skomentował tej sprawy. W poniedziałek Alaksandr Łukaszenka zwołał jednak naradę szefów najważniejszych struktur siłowych, w tym ministerstwa obrony, KGB, straży granicznej i MSW. Zażądał od nich „najsurowszej dyscypliny” w zakresie wykrywania zagrożeń na granicach kraju i reagowania na te zagrożenia.

W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska przeprowadziły trzy ataki na miasto Chmielnicki w zachodniej części Ukrainy; w wyniku ostrzału dokonanego przy pomocy dronów zginęła co najmniej jedna osoba, a cztery zostały ranne - poinformowały na Telegramie władze obwodu chmielnickiego i stolicy tego regionu.

"Kilka budynków jest uszkodzonych, trwa gaszenie pożarów. Ofiara śmiertelna to ratownik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), który zginął podczas wykonywania swoich obowiązków" - oznajmił mer Chmielnickiego Ołeksandr Symczyszyn.

Podobne doniesienia przekazał też szef władz obwodu chmielnickiego Serhij Hamalij.

W nocy i nad ranem rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 14 dronami irańskiej produkcji typu Shahed. Według wstępnych informacji udało się zestrzelić 11 spośród tych bezzałogowców - powiadomił w poniedziałek na Facebooku sztab generalny ukraińskiej armii.

Na początku stycznia minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow szacował, że Rosja wykorzystała już 88 proc. irańskich dronów z ostatniej partii tych aparatów, która liczyła 750 sztuk. Są to najczęściej drony-kamikadze, służące do przeprowadzania jednorazowych ataków. Według brytyjskich mediów Iran mógł jednak przekazać Rosji nowe typy zaawansowanych, uzbrojonych dronów dalekiego zasięgu, które po zrzuceniu ładunku są w stanie powrócić do bazy.

