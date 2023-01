Właściciel sklepu w Kobyłce ze statusem pokrzywdzonego. Z. Ziobro: to bandyta ma się bać konsekwencji RDC 10.01.2023 18:50 To bandyta ma się bać konsekwencji tego, że kogoś krzywdzi, a ofiara ataku ma prawo bronić swego życia i mienia - podkreślił prokurator generalny Zbigniew Ziobro odnosząc się nocnego napadu na sklep w Kobyłce. Właściciel sklepu, który ugodził nożem napastnika, dostał w śledztwie status pokrzywdzonego - dodał.

Ciało mężczyzny w pobliżu dworca PKP w Kobyłce. Policja: doszło do rozboju (autor: RDC)

"To bandyta ma się bać konsekwencji tego, że kogoś krzywdzi, a ofiara ataku ma prawo bronić swego życia i mienia. Właściciel sklepu, który ugodził nożem napastnika, dostał w śledztwie status pokrzywdzonego. Drugi sprawca napadu został tymczasowo aresztowany" - napisał we wtorek na Twitterze prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Napad na sklep

Swoim wpisem Zbigniew Ziobro odniósł się do nocnego napadu na sklep w Kobyłce. Chodzi o zdarzenie z nocy z niedzieli na poniedziałek. Napastnicy weszli do sklepu przy stacji kolejowej w niedzielę około 23:30.

- Jeden miał broń, drugi metalową rurkę. Mężczyźni usiłowali ukraść pieniądze z kasy sklepowej. Właściciel sklepu po krótkiej szamotaninie ugodził jednego z mężczyzn nożem. Mężczyźni uciekli i ciało jednego z nich zostało znalezione kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia - zaznaczała prokurator.

Zarzuty i areszt

- Mogło dojść do obrony koniecznej - zaznaczała prokurator. - Obrona konieczna, tak. Bierzemy to pod uwagę. Tutaj niewątpliwie w tej sprawie właściciel sklepu odpierał bezpośredni, bezprawny atak na swoje życie i na życie swojej pracownicy, ale także na swoje mienie - mówiła.

Policja mężczyznę zatrzymała w poniedziałek około godziny 19 w Kobyłce. We wtorek po południu usłyszał zarzut usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi do 15 lat więzienia. 22-latek przyznał się, złożył wyjaśnienia. Trafił do aresztu. Mężczyzna będzie odpowiadał za to w warunkach recydywy. W przeszłości odbywał już karę więzienia za rozbój.

