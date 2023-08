Żołnierze wracają do garnizonów po defiladzie. Co z amerykańskimi czołgami Abrams?

Akcja „Silna Biało Czerwona” jeszcze nie dobiegła końca. Po tym, jak we wtorek ulicami Warszawy przeszła wielka defilada, teraz trwa powrót żołnierzy do swoich garnizonów - poinformował rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej Jacek Piotrowski. Porucznik zdradził też, co teraz stanie się z czołgami Abrams, które prezentowane były w stolicy.