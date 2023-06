Aleja Jana Pawła II zostanie zwężona. „To tragedia. Wszystkie ulice będą zatkane” Adrian Pieczka 20.06.2023 08:11 Aleja Jana Pawła II od ulicy Stawki do placu Grunwaldzkiego w Warszawie zostanie przebudowana. Do roku 2028 ruch tramwajowy w tym rejonie ma zostać rozdzielony, powstanie też dodatkowa ścieżka rowerowa. – Ruch będzie się rozlewał na sąsiednie ulice, które już teraz są mocno obciążone – przewiduje stołeczny radny Maciej Bińkowski.

Aleja Jana Pawła II zostanie zwężona (autor: Tramwaje Warszawskie)

Tramwajarze ogłosili przetarg na projekt przebudowy al. Jana Pawła II w Warszawie. Chodzi o odcinek od Stawki do pl. Grunwaldzkiego. Za pięć lat ruch tramwajowy ma zostać rozdzielony. Powstanie tam dodatkowa ścieżka rowerowa, szersze przystanki i pas zieleni, jednak pomiędzy skrzyżowaniami będą dwa pasy ruchu zamiast dotychczasowych trzech.

Jak jednak mówi stołeczny radny Maciej Bińkowski, nie powinno to być pretekstem do zwężenia ulicy i pozostawienia tylko pasów do skrętu.

– Ruch będzie się rozlewał na sąsiednie ulice, które już teraz są mocno obciążone, czyli Marszałkowska i Andersa, Okopowa i ulice towarzyszące, zbierające ten ruch. Tam sytuacja już teraz jest naprawdę bardzo zła – podkreśla radny.

Z drugiej strony, ekspert transportu drogowego Adrian Furgalski ocenia, że drogowego armagedonu po zwężeniu nie będzie.

– Pamiętajmy, że tam powinniśmy jechać 50 kilometrów na godzinę, więc jeżeli będziemy się trzymać tej prędkości, światła będą dobrze wyregulowane, a skrzyżowania nie będą zwężone i będzie odpowiednia liczba pasów do lewoskrętu, to nic złego nie powinno się wydarzyć – mówi.

Furgalski przypomina, że pierwsze zwężanie alei Jana Pawła II przy Dworcu Centralnym, wytyczenie pasów na rondzie Czterdziestolatka czy Dmowskiego, a także zamknięcie placu pięciu rogów dla samochodów, nie sprawiły w okolicy rozlania ruchu drogowego.

Zwężenie al. Jana Pawła II – co na to kierowcy?

Również rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz mówi, że przepustowość w al. Jana Pawła II nie zmieni się.

– To jest związane z tym, że nie zmieni się liczba wlotów na skrzyżowaniach, a to właśnie ten element drogi decyduje o przepustowości drogi – zauważa.

Innego zdania są jednak stołeczni kierowcy, którzy już teraz obawiają się zwężenia w tym miejscu.

Dutkiewicz zaś jako przykład udanej tego typu zmiany rzecznik podaje ulicę Grochowską, gdzie nie zmieniła się przepustowość, a również zwężono ulicę, pozostawiając na skrzyżowaniach dotychczasową liczbę pasów do zjazdu.

