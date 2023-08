Na Żoliborzu powstaje nowy skwer. Będzie tam kilkadziesiąt tysięcy roślin RDC 22.08.2023 06:11 W pasie drogowym wzdłuż ul. Krasińskiego na warszawskim Żoliborzu powstanie nowy, zielony skwer. Pojawią się alejki, różnorodna zieleń i strefa zabaw dla dzieci. Zadanie będzie realizowane etapami. Nadzór nad inwestycją sprawuje stołeczny Zarząd Zieleni.

4 Skwer przy Krasińskiego – wizualizacja (autor: UM Warszawa)

Będzie nowy skwer na Żoliborzu w Warszawie – powstanie on wzdłuż ulicy Krasińskiego.

Mieszkańcy będą mogli tam podziwiać ponad 100 drzew (m.in. grusze, głogi, świerki, sosny czy lipy), oraz różnorodną roślinność niską.

Miejscy ogrodnicy posadzą kilkadziesiąt tysięcy roślin – krzewów (m.in. róż, lilaków, dereni) oraz bylin i roślin cebulowych (np. narcyzów, tulipanów). Na skwerze pojawią się także wielobarwne, pachnące łąki i pnącza oraz trawy ozdobne (np. miskanty chińskie, seslerie jesienne).

W ramach inwestycji powstaną nowe alejki i ławki. Mieszkańcy będą mogli również zagrać w warcaby przy stoliku do gier. Dla dzieci stworzona zostanie strefa zabaw.

Nowy skwer powstanie w pasie drogowym wzdłuż ul. Krasińskiego – na odcinku od ul. Broniewskiego do ulicy dojazdowej przy ul. Krasińskiego 69.

Inwestycja ma być realizowana etapami, dlatego projekt budowy skweru podzielono na odcinki: od ul. Broniewskiego do ul. German, od ul. German do ul. Przasnyskiej, od ul. Przasnyskiej do ulicy dojazdowej przy ul. Krasińskiego 69.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu z budżetu obywatelskiego.

Źródło: PAP Autor: RDC /PA