Zmiany w ruchu na placu Trzech Krzyży. Rozpoczął się kolejny etap przebudowy [SPRAWDŹ] RDC 24.04.2023 11:11 Przebudowa placu Trzech Krzyży wkracza w kolejny etap. Drogowcy przenieśli się z pracami na jego zachodnią stronę. Kierowcy mają do dyspozycji jedną jezdnię w obu kierunkach – tym razem po stronie Instytutu Głuchoniemych. Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego jeżdżą trasami objazdowymi.

Zmiany w ruchu na placu Trzech Krzyży. Rozpoczął się kolejny etap przebudowy (autor: ZDM)

Od poniedziałku, 24 kwietnia, od godz. 8:00 kierowcy jeżdżą wyremontowaną jezdnią po stronie Instytutu Głuchoniemych (wschodnia strona placu). W każdym kierunku dostępny jest jeden pas ruchu. Po drugiej stronie rozpoczęła się rozbiórka nawierzchni.

Do ronda de Gaulle’a i ul. Nowy Świat

Aleje Ujazdowskie zostały zwężone już przed placem Trzech Krzyży. Kierowcy wjadą na niego jednym skrajnym, prawym pasem. Za pomnikiem Wincentego Witosa mogą skręcić w stronę ulic Prusa i Wiejskiej lub pojechać prosto. Na skrzyżowaniu z Książęcą mogą skręcić w prawo, w dół w stronę ul. Ludnej lub kontynuować podróż prosto do ronda de Gaulle’a.

Na plac Na Rozdrożu

Jadący Nowym Światem od strony palmy, za ulicą Mysią, także mają do dyspozycji jeden pas ruchu. Tu pojadą wyłącznie prosto do Al. Ujazdowskich. Zlikwidowany został tymczasowy skręt w lewo z Nowego Światu ul. w Książęcą. W tym miejscu drogowcy przebudowują instalacje elektryczne pod ziemią.

Inne zmiany

Na tym etapie prac dla pieszych wyznaczony został chodnik przez plac budowy – z jednej strony placu na drugą oraz dojście do kościoła św. Aleksandra. Piesi przejdą także po stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Instytutu Głuchoniemych. Na przejściu przez funkcjonująca jezdnię uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna.

Już w układzie docelowym udostępniona zostanie droga dla rowerów od Al. Ujazdowskich do ul. Wiejskiej. Nieczynna będzie jeszcze droga w kierunku ronda de Gaulle’a.

Ponownie obowiązywać będzie nakaz jazdy w prawo z ul. Hożej w Mokotowską. Wyjazd z bramy budynku pl. Trzech Krzyży 18 możliwy będzie tylko w stronę ul. Brackiej.

Autobusy pojadą inaczej

Tymczasowa organizacja ruchu spowoduje również zmiany w kursowaniu autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego. Linie 109, 127, 171 (tylko w kierunku Powiśla) pojadą prosto Alejami Jerozolimskimi, następnie zjadą łącznicą mostu Poniatowskiego do ul. Wioślarskiej i Ludnej, by dojechać do swoich tras. Linie N33 i N83 u zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Kruczej, skręcą w Kruczą i pojadą dalej Piękną, Myśliwiecką do Łazienkowskiej. Dotychczasowe trasy linii 108 i 518 zostaną utrzymane – 108 będzie kończyć kurs na przystanku Książęca (przy ul. L. Kruczkowskiego), a 518 dojedzie do pętli przy ul. Emilii Plater. Zawieszone zostaną przystanki Pl. Trzech Krzyży 02, 04, 06, 07.

Co dalej?

Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do końca miesiąca. W tygodniu „majówkowym” skrzyżowanie ulic Nowy Świat i Książęcej zostanie całkowicie zamknięte, a kierowcy i autobusy WTP pojadą objazdami. Po zakończeniu tych prac Nowy Świat przed pl. Trzech Krzyży ponownie będzie miał dwa pasy ruchu, w tym przywrócony czasowy lewoskręt w Książęcą. Przez plac na południe kierowcy pojadą jednym pasem, a w stronę ronda de Gaulle’a – dwoma.

