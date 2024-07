Duże utrudnienia możliwe na Wisłostradzie. Drogowcy zwęzili trasę Adam Abramiuk 15.07.2024 07:29 Drogowcy zwęzili Wisłostradę w Warszawie. Trasa ma po jednym pasie ruchu mniej w każdym kierunku. To w związku z budową przejścia na ulicy Karowej. Zebra ma zapewnić łatwiejsze dojście ze Starego Miasta do mostu pieszo-rowerowego.

Wisłostrada (autor: ZDM Warszawa)

W poniedziałek drogowcy zwęzili Wisłostradę w Warszawie. To w związku z budową przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Karowej, które powstanie przy skrzyżowaniu z istniejącą sygnalizacją. Dzięki niemu będzie można przejść z kładki i z bulwarów w stronę Powiśla czy Starego Miasta. Zyskają też kierowcy, którzy będą mogli skręcać z Karowej nie tylko w kierunku Mokotowa, ale też Żoliborza.

- Podstawowym efektem będzie przebudowa sygnalizacji na tym skrzyżowaniu. Ucieszą się kierowcy, bo dołożymy lewoskręt z Karowej w Wisłostradę. Oprócz przejścia, powstanie przejazd rowerowy. Ustawimy 12 nowych latarni. Cała inwestycja związana będzie ze sporymi pracami ziemnymi, bo bulwary przy wejściu na most są znacząco wyżej niż jezdnia Wisłostrady. Trzeba będzie tam wyrównać teren - mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.

Harmonogram prac zakłada, że nowa zebra zostanie oddana do użytku do końca wakacji.

"Zwęzimy Wisłostradę w poniedziałek, 15 lipca, o godzinie 7. W stronę Mokotowa zajęty będzie prawy pas ruchu od Bednarskiej do Karowej. Kierowcy pojadą dwoma – jednym prosto, drugim prosto lub w prawo. Natomiast za Karową do wjazdu do tunelu nieczynny będzie lewy pas. Na nitce w kierunku Żoliborza, Wybrzeże Kościuszkowskie zostanie zwężone o lewy pas ruchu" - przekazał ZDM.

Na Karowej drogowcy zamknęli jeden z pasów ruchu w stronę Dobrej.

Podczas robót nie będzie przejścia i przejazdu rowerowego wzdłuż Wybrzeża Kościuszkowskiego pomiędzy Bednarską a Karową. Rowerzyści ominą utrudnienia bulwarami wiślanymi. Piesi od Bednarskiej do Karowej pójdą ulicą Dobrą.

Dojście do izby przyjęć Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej będzie od strony Karowej. Zostanie także utrzymany dojazd do placówki od Wisłostrady i od Karowej. Ten etap robót zaplanowano do drugiej połowy sierpnia.

Czytaj też: Bez tramwajów na ul. Puławskiej w sierpniu? Planowane zmiany przez budowę linii na Rakowieckiej