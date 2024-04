Wysyłał byłej uczennicy kwiaty, później groził spaleniem domu. Korepetytor z zarzutami RDC 04.04.2024 07:13 Zarzuty stalkingu usłyszał 33-letni korepetytor, który uporczywie nękał byłą uczennicę. Wysyłał jej listy i kwiaty, a w końcu zagroził spaleniem domu. Mężczyźnie grożą trzy lata więzienia.

Wysyłał byłej uczennicy kwiaty, później groził spaleniem domu. Korepetytor z zarzutami (autor: pixabay)

Nadkom. Marta Sulowska z komendy na Woli przekazała, że kilka dni temu wpłynęło zgłoszenie przestępstwa stalkingu. Ze wstępnych informacji wynikało, że były korepetytor nęka uczennicę od stycznia wysyłając jej liczne wiadomości, kwiaty i listy oraz statuetki. W końcu zagroził spaleniem domu.

- Śledczy gromadzili materiał dowodowy i niedługo po zgłoszeniu 33-latek został zatrzymany. W prokuraturze usłyszał zarzuty stalkingu - poinformowała policjantka.

Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i zakaz kontaktowania się z nią. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

