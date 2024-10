Potrącenie na Mokotowie. Sprawca nie miał prawa jazdy i był poszukiwany przez policję Miłosz Kuter 10.10.2024 10:36 Potrącił kobietę, nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów i był poszukiwany przez policję - sprawca wypadku został zatrzymany. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na skrzyżowaniu Powsińskiej z Idzikowskiego na Mokotowie. Seniorka przechodziła przez przejście dla pieszych, gdy uderzyło w nią audi.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pomorska Policja/X)

Wypadek na warszawskim Mokotowie. Kierowca audi potrącił przechodzącą na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Powsińskiej z Idzikowskiego kobietę.

- Niestety osoba piesza trafiła do szpitala. To, co możemy powiedzieć więcej, to kierujący niestety nie miał uprawnień, miał cofnięte te uprawnienia. Był osobą poszukiwaną do odbycia kary, więc został zatrzymany przez policjantów i do naszej dyspozycji - informuje Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.



To nie jedyny tego typu wypadek - również w środę kierujący SUV-em potrąci mężczyznę na Rondzie Tybetu w Warszawie. W tym przypadku kierowca również nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

