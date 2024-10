Auto wjechało w przechodniów. Adwokat z zarzutem jazdy pod wpływem kokainy

Adwokat Michał C. usłyszał zarzut kierowania pod wpływem kokainy. Mężczyzna brał udział w wypadku, do którego doszło w czerwcu na skrzyżowaniu Puławskiej z Malczewskiego. Po zderzeniu toyoty i bmw-u to ostatnie auto wjechało w grupę przechodniów, a następnie dachowało. Sześć osób zostało poszkodowanych.