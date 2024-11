Jest przetarg na przebudowę na Woronicza. To po tragicznym wypadku z sierpnia Adam Abramiuk 18.11.2024 19:01 Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Woronicza na warszawskim Mokotowie. U zbiegu z ulicą Spartańską ma się poprawić bezpieczeństwo, m.in. za sprawą sygnalizacji świetlnej. Zmiany były zapowiadane po tragicznym wypadku z połowy sierpnia, kiedy samochód osobowy potrącił śmiertelnie kobietę na pasach, a następnie wjechał osoby czekające na przystanku autobusowym.

Wypadek przy ulicy Woronicza 29 (autor: KSP)

Ulica Woronicza u zbiegu ze Spartańską na warszawskim Mokotowie zostanie przebudowana. Rozpisano przetarg na remont tego fragmentu drogi. Ma tam pojawić się między innymi sygnalizacja świetlna.

– Światła nie będą jedyną zmianą, a jedynie finalizacją zmiany charakteru tego miejsca. Dotychczasowe przejście na wysokości ulicy Woronicza 29 zostanie przesunięte bliżej skrzyżowania oraz wyposażone w azyl. Na skrzyżowaniu po zmianach będzie także po jednym pasie do jazdy prosto – mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.

W związku ze zwężeniem zmieni się też układ pasów.

– Na jezdni, w stronę ulicy Wołoskiej lewy pas będzie służył tylko do skrętu w lewo. Analogicznie na jezdni w stronę ulicy Racjonalizacji lewy pas będzie służył do zjazdu do zajezdni. Dopiero za skrzyżowaniem jezdnia rozszerzy się ponownie do dwóch pasów – opisuje Dziubiński.

Przebudowane zostaną też chodniki i przystanek przy zajezdni. Obecnie na skrzyżowaniu zamontowane są tymczasowo progi zwalniające.

Przetarg potrwa do 2 grudnia. Wybrana firma będzie miała około 5 miesięcy na realizację prac.

Zmiany były zapowiadane po tragicznym wypadku z połowy sierpnia, kiedy samochód osobowy potrącił śmiertelnie kobietę na pasach, a następnie wjechał w osoby czekające na przystanku autobusowym.

Czytaj też: Będzie bezpieczniej na Woronicza? Są progi zwalniające po śmiertelnym wypadku