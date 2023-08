Wygrzewał się na Żoliborzu. W Warszawie znaleziono złotego węża mahoniowego RDC 30.08.2023 17:58 Złoty wąż mahoniowy znaleziony przy Jasnodworskiej na Sadach Żoliborskich trafił do ośrodka CITES w warszawskim zoo — poinformowała stołeczna straż miejska. Ekopatrol, który odłowił gada wygrzewającego się na patio osiedla, zaalarmowała jedna z mieszkanek.

Wąż rozciągnął się na patio osiedla Sady Żoliborskie (autor: strazmiejska.waw.pl)

Na mierzącego około półtora metra gada leżącego pod ławką natknęła się kilka dni temu jedna z mieszkanek i zawiadomiła pracownika ochrony osiedla, a ten wezwał Ekopatrol — podała dziś na swoim Twitterze straż miejska.

„Funkcjonariusze zastali przy ul. Jasnodworskiej zdenerwowaną kobietę, która wskazała strażnikom dużą ławkę na patio, pod którą rozłożył się wąż. Miejsce było nasłonecznione i ciepłe, a takie warunki skłaniają te gady do relaksu” — zrelacjonowała zdarzenie stołeczna straż miejska.

Według interweniujących funkcjonariuszy Ekopatrolu wąż nie stwarzał problemów i bez trudu dał się umieścić w worku transportowym.

Zwierzę zostało przewiezione do Centrum CITES w warszawskim zoo, do którego trafiają wszystkie odłowione przez nich gady. Na miejscu pracownicy rozpoznali gatunek i wyjaśnili, że węże mahoniowe są powszechne w Afryce i uchodzą za jeden z najłagodniejszych gatunków — w warunkach hodowlanych są nawet skłonne do pobierania pokarmu z ręki hodowcy — podała w informacji straż miejska.

Nie ma co ukrywać - 1,5-metrowy wąż wylegujący się na patio osiedla Sady Żoliborskie trochę wystraszył jego mieszkankę. Na szczęście okazało się, że to jeden z najłagodniejszych przedstawicieli tych gadów. Ładny?

Szczegóły: ↘ https://t.co/ZNc8v8O24z#Żoliborz #Ekopatrol pic.twitter.com/1R2bFiwuwW — Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) August 30, 2023

Czytaj też: Był w odpowiednim czasie i miejscu. Policjant uratował tonącego 15-latka