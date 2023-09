Trudny poranek dla pasażerów WKD. „Jest większy chaos niż wcześniej” Przemysław Paczkowski 05.09.2023 08:14 Tłok w wagonach i na peronach oraz pierwsze spóźnienia do pracy i szkoły – pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej zmagają się z efektami zmian w rozkładach jazdy. Ich obawy się potwierdziły – w pociągach jest tłoczono, a zastępczej komunikacji miejskiej za mało.

8 Tłok w WKD (autor: RDC)

Po niedzielnej zmianie rozkładu jazdy Warszawskiej Kolei Dojazdowej pasażerów dojeżdżających do stolicy z ościennych gmin czeka sporo utrudnień. Perony WKD są pełne ludzi, wagony zatłoczone, a pasażerowie martwią się, że nie zdążą do szkoły i pracy.

Pd niedzieli pociągi WKD kończą swój bieg na stacji Reduta Ordona. To zmusza pasażerów do przesiadki do komunikacji miejskiej. Same pociągi zaś kursują rzadziej.

Poranny ruch na stacjach obserwował na stacji Aleje Jerozolimskie nasz reporter Przemysław Paczkowski. Przyznał, że panuje ogromny ścisk, a pociągi choć kursują rzadziej, już łapią opóźnienia.

WKD informuje, że pasażerowie na stacjach Warszawa Aleje Jerozolimskie i Warszawa Reduta Ordona mogą przesiąść się do pociągów Kolei Mazowieckich i komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Miejskiego.

Po protestach mieszkańców i podwarszawskich samorządów Warszawska Kolej Dojazdowa od poniedziałku uruchomiła nową linię autobusową ZA1 kursująca między stacjami i przystankami, z których wycofane zostają pociągi WKD.

Kursuje ona na trasie PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny. Przystanek początkowy zlokalizowany jest w Alejach Jerozolimskich, nad stacją Warszawa Śródmieście WKD, za rondem Czterdziestolatka w kierunku placu Zawiszy. Linia kursuje wyłącznie w dni powszednie, czyli od poniedziałku, w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, tj. 5:00–9:30 i 14:30–19:00, co ok. 20 minut.

Wprowadzono również wzajemne honorowanie biletów WKD w komunikacji miejskiej. Obowiązuje ono na liniach m.in. 127, 517, N35, N85.

Bilet WKD obowiązuje także w tramwajach linii 1: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Plac Zawiszy oraz 7, 9, 25: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Dworzec Centralny. A także w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście.

Z kolei w pociągach KM pasażerowie muszą wsiąść pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

Utrudnienia związane są z remontem peronu WKD na dworcu Warszawa Zachodnia i mają potrwać aż do lipca 2024 roku.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PA