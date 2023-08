WKD odpowiada na petycję pasażerów w sprawie dodatkowej komunikacji Przemysław Paczkowski 31.08.2023 07:32 Warszawska Kolej Dojazdowa reaguje na petycję zaniepokojonych mieszkańców. Chodzi o duże zmiany w rozkładach jazdy, które wejdą w życie 3 września. Pociągi WKD według nowego planu zakończą bieg na stacji Reduta Ordona. Mieszkańcy podwarszawskich gmin zbierają podpisy pod petycją o wprowadzenie komunikacji zastępczej.

Zmiany na WKD (autor: Warszawska Kolej Dojazdowa)

Od 3 września w związku z pracami na Dworcu Zachodnim pociągi WKD będą kończyć bieg na stacji Reduta Ordona. To oznacza, że wiele pasażerów będzie przesiadać się do komunikacji miejskiej. Z tego względu mieszkańcy podwarszawskich gmin zaczęli zbierać podpisy pod petycją ws. uruchomienia zastępczej komunikacji tak, aby pojawiły się dodatkowej połączenia ze stacji Aleje Jerozolimskie.

Rzecznik Warszawskiej Kolei Dojazdowej Krzysztof Kulesza potwierdził, że trwają rozmowy z samorządami.

- W zakresie uzupełnienia tej oferty, jeżeli chodzi o możliwość uruchomienia połączeń uzupełniających czy dodatkowych - mówi rzecznik WKD.

Wyniki rozmów jeszcze w tygodniu mają zostać przedstawione mieszkańcom.

Pod petycją o uruchomienie dodatkowej komunikacji miejskiej podpisało się już ponad tysiąc osób.

Tłumy na stacjach przez zmiany w WKD?

Jeden z autorów petycji, radny gminy Michałowice Jarosław Hirny-Budka zauważa, że od września można się spodziewać gigantycznego tłoku.

– WKD codziennie przyjeżdża do Warszawy 25–30 tysięcy osób, W godzinach szczytu to 1,5–2 tysiące osób dojeżdżających na godzinę. Nie wyobrażam sobie, żeby ci wszyscy pasażerowie mogli się zmieścić w kilkunastu autobusach miejskich, które już w tej chwili przyjeżdżają na ten przystanek pełne – mówi.

W tym czasie w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego, Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich będzie obowiązywało honorowanie wszystkich rodzajów biletów WKD.

Rzecznik ZTM Tomasz Kunert zapewnia, że analizowane będzie zagęszczenie pasażerów, aby na bieżąco reagować na zmiany.

– Planujemy wydłużenie trasy autobusów linii 158 w godzinach porannych, tak aby można było do nich wsiąść na wiadukcie. W rezerwie będą dodatkowe autobusy do zasilenia linii 127, także w stronę Centrum, które wjadą na trasę w razie potrzeby – podaje.

Od niedzieli, 3 września, pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej nie dojadą do stacji Warszawa Zachodnia, a w związku z tym również do Śródmieścia. Swój bieg zakończą na stacji Warszawa Reduta Ordona. Taka organizacja ruchu ma potrwać do lipca 2024.

W związku z tym oraz przebudową linii kolejowej WKD, na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki, od 3 września zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy pociągów.

