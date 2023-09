Program „Przyjazne Osiedle”. R. Czarnecki: Nie chcemy dzielić Polski na A i B RDC 04.09.2023 21:02 Na antenie Radia dla Ciebie, w audycji „Start Tygodnia” obyła się debata polityczna. Poruszono w niej temat ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego programu „Przyjazne Osiedle”. Zdaniem Ryszarda Czarneckiego z PiS, każdy zasługuje na godne warunki mieszkaniowe. Z kolei Paweł Poncyljusz z PO zwrócił uwagę, że Unia Europejska takie programy prowadzi od lat.

Co na temat programu "Przyjazne Osiedle" myślą politycy? (autor: Emptywords, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił 7 punktów programu „Przyjazne Osiedle”. Zakłada on między innymi wymianę ocieplenia, instalację fotowoltaiki, budowę wind czy nowych miejsc parkingowych.

Europoseł PIS Ryszard Czarnecki, podkreślił na antenie Radia dla Ciebie, że każdy zasługuje na godne warunki mieszkaniowe.

— Nie chcemy dzielić Polaków na Polskę A i B. Trzeba pamiętać o mieszkańcach wielkich miast, którzy często żyją w wielkich aglomeracjach, a w gorszych warunkach niż ludzie, którzy są na przykład w domach jednorodzinnych — powiedział Czarnecki.

Pomysł prosto z UE?

Poseł KO Paweł Poncyljusz, zwrócił uwagę, że to żadna nowość. Jego zdaniem Unia Europejska takie programy prowadzi od lat.

— PiS wpisuje się w pewne sugestie płynące z instytucji europejskich, bo to jest dokładnie pomysł, który Komisja Europejska promuje od dłuższego czasu w ramach funduszu termomodernizacji i transformacji energetycznej, także tutaj nic PIS sam innowacyjnego nie wymyślił — podkreślił Poncyljusz.

Program ma trwać co najmniej dziesięć lat, a jego koszt, w pierwszym roku, rząd szacuje na około pięć miliardów złotych. W Polsce w blokach z wielkiej płyty mieszka blisko osiem milionów osób.

Czym jest „Przyjazne Osiedle”?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek założenia programu PiS „Przyjazne Osiedle”, polegającego na modernizacji i rewitalizacji osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty.

— Trzeba doprowadzić do poprawy jakości życia na osiedlach z wielkiej płyty — podkreślił.

Wśród siedmiu punktów programu „Przyjazne Osiedle” jest: dobudowa wind w blokach, budowa miejsc postojowych dla samochodów oraz garaży, termomodernizacja budynków, remont instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, fotowoltaika na dachach bloków, poprawa akustyki mieszkań oraz architektura zieleni.

Jak mówił Morawiecki, w mieszkaniach z tzw. wielkiej płyty, które powstały kilkadziesiąt lat temu i nie zawsze odpowiadają obecnym standardom życia, mieszka w Polsce ponad 8 mln osób.

— Te problemy czasami, jak powiedziała mi dziś jedna z pań, można określić, jak mieszkanie w Polsce B. No nie, to nie może być Polska A, Polska B, Polska C. — powiedział premier.

