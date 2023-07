Wiceburmistrz Pragi Południe zatrzymany przez CBA Adam Abramiuk 11.07.2023 13:56 Wiceburmistrz Pragi Południe zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W urzędzie trwają czynności funkcjonariuszy. Jak potwierdził Radiu dla Ciebie rzecznik dzielnicy, chodzi o zastępcę Adama C. Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie usłyszy zarzuty - poinformowało CBA.

Urząd dzielnicy Pragi Południe (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

CBA zatrzymało zastępcę burmistrza Pragi Południe - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Rzecznik dzielnicy potwierdził, że chodzi o Adama C., ale ratusz nie komentuje, czego dotyczy sprawa.

Zapytaliśmy CBA o szczegóły.

- Adam C. zatrzymany został do śledztwa dotyczącego przestępstw korupcyjnych. Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie usłyszy zarzuty - odpowiedział nam rzecznik CBA Robert Sosik.

Adam C. zajmuje się w urzędzie między innymi zamówieniami publicznymi, budownictwem, polityką lokalową i gospodarką nieruchomościami.

