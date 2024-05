Zaginęła historyczna maszyna do nabijania rurek z cukierni na rondzie Wiatraczna RDC 14.05.2024 18:21 Zaginęła historyczna maszyna służąca do nabijania bitą śmietaną rurek z cukierni na rondzie Wiatraczna w Warszawie. Właściciele zgłosili sprawę na policję. Apelują też do mieszkańców z prośbą o namierzenie mężczyzny, który podając się za serwisanta, nie oddał maszyny.

Zaginęła historyczna maszyna do nabijania rurek z cukierni na rondzie Wiatraczna (autor: Rurki z Bitą Śmietaną Rondo Wiatraczna/FB)

„Na pewno pamiętacie Państwo nasze opowieści o tym, że dziadek Kostek własnoręcznie przerobił maszynę do porcjowania masła i dzięki jego przeróbkom powstało nasze słynne urządzenie do nabijania rurek bitą śmietaną” – napisał na facebookowym profilu Rurek z Wiatraka właściciel Piotr Przewłocki.

Zaznaczył, że było to oczko w głowie i rzecz niezwykle cenna ze względu na historię. „Co jakiś czas jednak trzeba było ową maszynę naoliwić, poddać galwanizacji i pomalować. Do tego potrzebna była pomoc tzw. złotej rączki, bowiem nie była to maszyna fabryczna i należało do tego podejść indywidualnie. Nasz wieloletni fachowiec niestety wyprowadził się z Warszawy i szef postanowił poszukać kogoś innego” – dodał.

Przekazał, że na jednej z grochowskich facebookowych grup znalazł ogłoszenie mężczyzny, który był właśnie tego rodzaju fachowcem i podjął się naprawy maszyny,. Przyszedł po nią do cukierni i 1 maja napisał, że jest naprawiona. „Zależało mu jednak na szybkim rozliczeniu i szef wysłał mu pieniądze na konto. No i jak się Państwo domyślacie, maszyna do nas nie wróciła” – dodał.

Apel o pomoc w odnalezieniu maszyny do nabijania rurek

Pan Paweł wraz z pracownikami zaapelował do mieszkańców o pomoc.

„Nie możemy podać personaliów osoby, która przywłaszczyła sobie sprzęt. Ale prosimy zerknąć na grochowskie grupy pod kątem »złotej rączki«. Może ktoś zna tego pana i mógłby nam pomóc go namierzyć? Prosimy, rozglądajcie się Państwo na portalach wszelakich, czy ktoś nie próbuje naszej maszyny sprzedać” – napisał.

Sprawa została zgłoszona na policję. Joanna Węgrzyniak z komendy Praga-Południe potwierdziła, że we wtorek wpłynęło takie zawiadomienie. – Zajmujemy się tą sprawą – dodała. Podkreśliła, że najprawdopodobniej sprawa będzie traktowana jako przywłaszczenie.

Cukiernia „Rurki z Wiatraka” przy Rondzie Wiatraczna założona została w 1958 roku przez Konstantego Pietrzykowskiego. Obecny właściciel Piotr Przewłocki jest czwartym pokoleniem, które sprzedaje w tym miejscu rurki z bitą śmietaną.

