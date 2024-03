Strzały w komendzie na warszawskim Gocławiu. Policja wyjaśnia okoliczności Cyryl Skiba 22.03.2024 10:24 Policja wyjaśnia okoliczności strzelaniny w komendzie na warszawskim Gocławiu. Do zdarzenia doszło w środę w budynku przy ulicy Umińskiego około południa. Nieoficjalnie wiadomo, że strzały padły w pomieszczeniu, gdzie wraz z funkcjonariuszami przebywali także interesanci.

Komenda policji na warszawskim Gocławiu (autor: Mapy Google)

Trwają wyjaśnienia po strzelaninie w komendzie policji na warszawskim Gocławiu. Do zdarzenia doszło w środę w budynku przy ulicy Umińskiego około południa. Nieoficjalnie wiadomo, że strzały padły w pomieszczeniu, gdzie wraz z funkcjonariuszami przebywali także interesanci.

- Doszło do dwóch strzałów, nikomu nic się nie stało. Trwają czynności wyjaśniające pod nadzorem Komendy Stołecznej Policji. Materiały zostaną równolegle przekazane do prokuratury w celu oceny prawno-karnej oraz do Biura Spraw Wewnętrznych - mówi Joanna Węgrzyniak z dzielnicowej policji.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że strzały padły w podłogę. Do zdarzenia miało dojść podczas zabawy bronią przez policjanta.

