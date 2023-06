Wianki nad Wisłą w Warszawie. Utrudnienia w związku z koncertem na Podzamczu RDC 24.06.2023 15:09 W sobotę 24 czerwca odbywają się Wianki nad Wisłą. Zwieńczeniem imprezy na Podzamczu będzie koncert poświęcony twórczości legendy polskiej muzyki – Kory Jackowskiej - poinformował stołeczny ratusz. W związku z nim od 17:30 będą występowały utrudnienia w ruchu.

Wianki nad Wisłą w Warszawie. Utrudnienia w ruchu ze względu na koncert na Podzamczu (autor: UM Warszawa)

Obchody tegorocznych Wianków nad Wisłą rozpoczęły się piknikowymi atrakcjami dla całej rodziny. W zrekonstruowanej wiosce Słowian można odwiedzić warsztat tkacki, garncarski i spróbować pradawnej kuchni. Miłośnikom historii do gustu z pewnością przypadnie także osada flisacka.

Atrakcji jest więcej w położonych nad Wisłą różnorodnych strefach. W Eko Wiankach - można dowiedzieć się więcej o zrównoważonym stylu życia i ekologii, a ze strefy warsztatowej warszawiacy mogą wyjść z własnoręcznie uplecionym kolorowym i pachnącym wiankiem na głowie. Nie zabrakło również strefy kulinarnej z przysmakami tradycyjnymi Mazowsza.

Koncerty na Podzamczu

Na scenie nad Wisłą koncerty rozpoczną się o 19.15. Jako pierwszy wystąpi zespół Felivers, a następnie Smolasty i Dawid Kwiatkowski.

Zwieńczeniem muzycznej części Wianków nad Wisłą będzie wyjątkowy koncert poświęcony twórczości niezapomnianej liderki zespołu Maanam – Korze Jackowskiej.

Podczas wydarzenia pod hasłem "KORA. Przyszłam na świat po to" swoje interpretacje największych przebojów artystki zaprezentują: Ralph Kamiński, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Muniek Staszczyk, Bovska, Organek, Natalia Przybysz, Ania Karwan, Maciej Musiałowski, Karolina Lizer & Zee Krayski oraz exMaanam.

Na czas Wianków nad Wisłą zostanie wydzielona specjalna, oznakowana strefa dla osób z niepełnosprawnościami – wyposażona w podest dla osób na wózkach inwalidzkich i pętlę indukcyjną dla słabo- i niesłyszących.

ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU WISŁOSTRADY

Od 24.06.2023 r. od godz. 17:30 do 25.06.2023 r. do godz. 4:00 zamknięta zostanie dla ruchu Wisłostrada na odcinku od ul. Krasińskiego do mostu Poniatowskiego. W związku z tym od godz. 17:30 do końca kursowania autobusy linii 100, 185 i N16 zostają skierowane na trasy objazdowe.

100

w kierunku Dw. Centralny:

od skrzyżowania Bonifraterska/ Muranowska/ Konwiktorska: Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa i dalej swoją trasą

185

w kierunku CH Ursynów:

od pl. Wilsona: Mickiewicza – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Wioślarska i dalej swoją trasą

w kierunku Gwiaździsta:

od skrzyżowania Wioślarska/ Ludna: Wioślarska – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – pl. Wilsona i dalej swoją trasą

N16

tylko w kierunku Dw. Centralny, w przypadku zamknięcia przejazdu ul. Grodzką:

od mostu Śląsko-Dąbrowskiego: al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska i dalej swoją trasą.

Zawieszone funkcjonowanie przystanków:

BOLEŚĆ 01 i 02

CENTRUM OLIMPIJSKIE 01

CYTADELA 01 i 02

KAROWA 02

METRO CENTRUM NAUKI KOPERNIK 01 i 02

MOST GDAŃSKI 01 i 02

MOST PONIATOWSKIEGO 05 i 06

PODZAMCZE 01 i 02

SANGUSZKI 01 i 02

EWENTUALNE ZAMKNIĘCIE TRASY W-Z

W przypadku zamknięcia dla ruchu Trasy W-Z po zakończeniu imprezy, linie zostaną skierowane na trasy objazdowe.

4

w obu kierunkach:

WYŚCIGI – … – pl. Bankowy – Andersa – Międzyparkowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada – RONDO ŻABA

23

w obu kierunkach:

CM. WOLSKI – … – rondo ONZ – al. Jana Pawła II – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada – … – CZYNSZOWA

26

w obu kierunkach:

METRO MŁOCINY – … – rondo ONZ – al. Jana Pawła II – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – … – WIATRACZNA

160, 190

w kierunku Grodzisk, CH Marki:

od skrzyżowania al. Solidarności/ pl. Bankowy/ Andersa: pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – pl. Małachowskiego – Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Targowa – al. Solidarności i dalej swoimi trasami

w kierunku Dw. Centralny, Znana/Os. Górczewska:

od skrzyżowania al. Solidarności/ Targowa: Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności i dalej swoimi trasami

N11, N61

w kierunku Os. Derby, Marki (Czarna Struga):

od skrzyżowania Marszałkowska/ Królewska: Królewska – pl. Małachowskiego – Jasna – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Targowa – al. Solidarności i dalej swoimi trasami

w kierunku Dw. Centralny:

od skrzyżowania al. Solidarności/ Targowa: Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – E. Plater i dalej swoimi trasami

N16

w kierunku Elsnerów:

od skrzyżowania Marszałkowska/ Królewska: Królewska – pl. Małachowskiego – Jasna – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Ząbkowska i dalej swoją trasą

w kierunku Dw. Centralny:

od skrzyżowania al. Solidarności/ Targowa: Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra i dalej swoją trasą

N21, N71

w kierunku Stara Miłosna (Ułańska), Wola Grzybowska:

od skrzyżowania Marszałkowska/ Królewska: Królewska – pl. Małachowskiego – Jasna – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Targowa i dalej swoimi trasami

w kierunku Dw. Centralny:

od skrzyżowania Targowa/ Ząbkowska: Targowa – zawrotka na wys. Białostockiej – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – al. Jana Pawła II i dalej swoimi trasami.

Przystanki na trasach linii objazdowych

Na trasach objazdowych wszystkich linii obowiązują przystanki:

pierwsze napotkane jako stałe

pozostałe – jako na żądanie

oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania.

KOMUNIKACJA ROZWOZOWA PO ZAKOŃCZENIU IMPREZY



METRO

Do godz. 1:30 na obu liniach metra utrzymana zostaje częstotliwość kursowania pociągów co 7,5 min.

TRAMWAJE

Po zakończeniu imprezy uruchomione zostają dodatkowe kursy rozwozowe linii:

1 (na trasie wydłużonej w kierunku krańca P+R Al. Krakowska)

6 (w kierunku krańca Gocławek)

15 (w kierunku krańca P+R Al. Krakowska)

23 (w kierunku krańca Nowe Bemowo)

26 (w kierunku krańca Gocławek)

28 (w kierunku krańca Os. Górczewska)

35 (w kierunku krańca Koło)

Dodatkowe kursy będą realizowane wg dyspozycji służb Nadzoru Ruchu.

AUTOBUSY

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 509:

w kierunku Winnica:

DW. WILEŃSKI 05 – al. Solidarności – … – WINNICA

w kierunku Gocław:

DW. WILEŃSKI 01 – Targowa – … – GOCŁAW

Czytaj też: Mniej linii autobusowych, rzadsze kursy tramwajów i metra. Od dziś wakacyjne rozkłady w Warszawie