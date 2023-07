Wiadukt Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie do rozbiórki. Od jutra utrudnienia [MAPY] Adam Abramiuk 07.07.2023 17:21 Od jutra utrudnienia na Saskiej Kępie. To w związku z rozbiórką pierwszego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej w tej dzielnicy. Kierowcy ze zmianami muszą się liczyć aż do jesieni.

Wiadukt Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie do rozbiórki. Od jutra utrudnienia (autor: UM Warszawa)

W weekend rusza rozbiórka pierwszego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie w Warszawie. Prace będą prowadzone etapowo i potrwają do jesieni. Kierowców czekają duże zmiany.

- W sobotę zostanie zamknięta jezdnia Aleja Stanów Zjednoczonych w kierunku Śródmieścia - informuje rzeczniczka Stołecznego Zarząd Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska. - Kierowcy jadący w tej relacji zjadą jezdnią południową w rejonie kanału wystawowego, a na stronę północną Alei Stanów Zjednoczonych wrócą w rejonie węzła z Wałem Miedzeszyńskim. Na jezdni prowadzącej obecnie w stronę Grochowa będą trzy pasy ruchu - jeden do centrum i dwa w przeciwnym kierunku, z czego jeden przeznaczony dla autobusów - tłumaczy.







- Z północnego odcinka ulicy Saskiej nie zjedziemy na Trasę Łazienkowską, a także z Saskiej Kępy na Wał Miedzeszyński - dodaje Choińska-Ostrowska. - Osoby jadące w kierunku Pragi Północ lub Wawra powinny kierować się wcześniej do Alei Waszyngtona lub ulicy Fieldorfa „Nila”- wyjaśnia.





Przejazd Trasą Łazienkowską w obu kierunkach możliwy będzie przez cały czas trwania przebudowy, która zakończy się w połowie 2025 roku.

Autobusy nie zmienią tras

Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego kursujące aleją Stanów Zjednoczonych nie zmienią tras, z wyjątkiem E-1. Autobusy tej linii w kierunku stacji metra Stadion Narodowy pojadą prosto ulicą Saską, skręcą w Zwycięzców i nią dojadą do Wału Miedzeszyńskiego, czyli do swojej stałej trasy. Po drodze zatrzymają się na przystanku na wiadukcie na ulicy Saskiej oraz na przystankach Stacja Krwiodawstwa i Katowicka na ulicy Zwycięzców. Nieczynny będzie natomiast przystanek Kryniczna 02 na Wale Miedzeszyńskim.

Pojazdy jadące Trasą Łazienkowską w kierunku Grochowa i Wawra nadal będą korzystały ze swojego buspasa. Natomiast autobusy kursujące w stronę centrum będą miały do dyspozycji wydzielony pas na zamkniętej jezdni. Będzie on dostępny wyłącznie dla Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy dojadą nim do wiaduktu na ulicy Saskiej, a następnie przejadą na drugą jezdnię, na wspólny pas z pozostałymi pojazdami. Przejazd autobusom ułatwią także buspasy wytyczone w alei Stanów Zjednoczonych oraz na ulicy Ostrobramskiej.

Tymczasowe przystanki

Autobusy jadące do centrum nadal będą zatrzymywały się przy ulicach Międzynarodowej i Saskiej. Tymczasowy przystanek przy pierwszym skrzyżowaniu znajdzie się na tej samej wysokości, co istniejący. Zmieni się natomiast lokalizacja drugiego przystanku, który przesunięty zostanie przed wiadukt ulicy Saskiej na wysokość Szkoły Podstawowej nr 143.

Przejazd pod wiaduktami

Zachowana będzie możliwość przejazdu pod wiaduktami ulicą Paryską. Zamknięty zostanie natomiast przejazd pod Trasą Łazienkowską ulicami Wąchocką i Bajońską. Na obu tych ulicach obowiązywał będzie ruch dwukierunkowy. W związku ze zmianami w organizacji ruchu nie będzie można na nich parkować.

Zmiany dla pieszych i rowerzystów

Ruch pieszy będzie zachowany pod Trasą Łazienkowską na ulicy Paryskiej. Piesi nie przejdą natomiast pod wiaduktami ulicami Wąchocką i Bajońską oraz przejściem na wysokości ulic Rapperswilskiej i Wandy. Nie będzie także ruchu pieszego po północnej stronie wiaduktu – pomiędzy ulicami Wandy i Wąchocką.

Z kolei cykliści nie będą mogli korzystać z drogi dla rowerów po północnej stronie alei Stanów Zjednoczonych na odcinku od zjazdu z kładki pod mostem Łazienkowskim do ulicy Wandy. Zamknięty będzie także przejazd pod wiaduktem przy ulicy Wandy. Tablice informacyjne będą kierowały rowerzystów na objazd drogą po drugiej stronie trasy i dalej ulicami Ostrobramską i Grenadierów.

