Korki na objeździe ul. Wólczyńskiej. Kierowcy skarżą się na zbyt krótkie zielone światło Adrian Pieczka 07.07.2023 06:18 Objazd w długim korku nawet poza godzinami szczytu. Kierowcy z Bielan Nakrytykują organizację ruchu na Chomiczówce. Po zamknięciu przejazdu ulicą Wólczyńską ze względu na remont torowiska kierowcy muszą jechać ul. Conrada. Na niej już wcześniej tworzyły się zatory.

Długi korek na objeździe ul. Wólczyńskiej. Kierowcy skarżą się na zbyt krótkie zielone światło (autor: RDC)

Kierowcy skarżą się na organizację ruchu na Chomiczówce w Warszawie. Po zamknięciu przejazdu ulicą Wólczyńską muszą jechać ul. Conrada. Zdaniem kierowców zielone światło u zbiegu obu ulic, szczególnie do lewoskrętu, jest o wiele za krótkie, przez co tworzą się tam ogromne korki.

Jak poinformował Radio dla Ciebie dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tomasz Dombi, korekta sygnalizacji świetlnej na Conrada w Warszawie jest możliwa, jeśli wskażą na to analizy BZRD.

– W ciągu najbliższych kilku dni, jeśli zaobserwujemy taką potrzebę, to we współpracy z wykonawcą zostaną opracowane programy i po ich zatwierdzeniu, zostaną wgrane do sterownika. Zajmie to około tygodnia – wyjaśnił.

Do zmian w najgorszym przypadku dojdzie w sierpniu, kiedy rozpocznie się kolejny etap prac na Wólczyńskiej. Wtedy też lewoskręt znacznie się wydłuży – z kilkunastu na kilkadziesiąt sekund.

Organizacja ruchu przy Wólczyńskiej

Organizacja ruchu zmieniła się w poniedziałek 3 lipca. Około godziny 22 zamknięty został przejazd drogowy przez torowisko przy ulicy Aspekt. Jezdnia Wólczyńskiej została wyłączona z ruchu pomiędzy ulicami Aspekt a Wolumen. Wyjazd z tych ulic na Wólczyńską jest możliwy wyłącznie w lewo – w stronę ulicy Sokratesa lub alei Reymonta.

Na potrzeby objazdu autobusów zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Wólczyńskiej i Kwitnącej. Dodatkowo na zawrotce między jezdniami alei Reymonta – w pół drogi między skrzyżowaniami ulicy Wólczyńskiej z Żeromskiego i Broniewskiego – został wprowadzony jeden kierunek ruchu. Kierowcy zawrócą tu z Wólczyńskiej w stronę Żeromskiego. Na drugiej jezdni skrajny lewy pas od ulicy Broniewskiego do zawrotki został wygrodzony.

Objazd utrudnień prowadzi aleją Reymonta i Conrada.

Zmiany w komunikacji

Tramwaje jeżdżące Wólczyńską nie zmieniły na razie swoich tras – będą tędy kursowały do połowy lipca. W związku z zamknięciem fragmentu ulicy Wólczyńskiej dla ruchu kołowego na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy komunikacji miejskiej.

Linia autobusowa 110 ominie utrudnienia aleją Reymonta i ulicami Conrada i Kwitnącą. Tak samo, ale nie wjeżdżając w ulicę Kwitnącą, pojadą autobusy 116 i N91. Linie N01 i N41 będą kursowały aleją Reymonta i ulicą Kasprowicza. Nocny N43, tylko w kierunku Chomiczówki, pojedzie ulicą Conrada.

"Nie będą funkcjonowały przystanki Andersena 02 oraz Aspekt 01 i 02" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W połowie lipca na drodze przy ulicy Aspekt zaplanowano zamknięcie także torowiska na przejeździe. Spowoduje to zmiany w rozkładach linii tramwajowych. Po kolejnych dwóch tygodniach – na początku sierpnia – rozpoczną się roboty na przejeździe przy ulicy Sokratesa. Wtedy kierowcy nie wjadą w tę ulicę od strony Wólczyńskiej. Objazd zaplanowano ulicą Nocznickiego, na której do tego czasu zostanie wyremontowana – po budowie kolektora – nawierzchnia i przywrócony ruch dwukierunkowy.

Całość prac w rejonie ma się zakończyć z początkiem roku szkolnego.

