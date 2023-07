Ponad półtora roku utrudnień na Woli. Drogowcy rozpoczęli przebudowę Jana Kazimierza Przemysław Paczkowski 03.07.2023 17:18 Drogowcy rozpoczęli przebudowę Jana Kazimierza. Ulica ma zostać dostosowana do szybko rozwijającego się osiedla na Odolanach. Przebudowane mają zostać chodniki i zjazdy na posesję. Powstanie również droga dla rowerów, miejsca parkingowe i azyle w przejściach dla pieszych.

3 Drogowcy rozpoczęli przebudowę Jana Kazimierza (autor: ZDM Warszawa)

W poniedziałek wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski oficjalnie potwierdził początek przebudowy ulicy Jana Kazimierza na Odolanach. Inwestycja ma zakończyć się za 20 miesięcy.

- Kierowców czekają utrudnienia - mówił zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski. - Będą utrudnienia, za które oczywiście bardzo przepraszamy, ale te utrudnienia są niezbędne, żeby ten projekt móc zrealizować. Będzie zachowana komunikacja na Jana Kazimierza, będą licznie zamykane, otwierane elementy całego układu drogowego - tłumaczył.

Nowa organizacja ruchu

W piątek, 30 czerwca, w godzinach późno wieczornych została wprowadzona organizacja ruchu na czas przebudowy pierwszego odcinka Jana Kazimierza. Ma umożliwić ona frezowanie nawierzchni ulicy na odcinku od ślepego końca ulicy do ulicy Hubalczyków. Równocześnie budowane jest odwodnienie i chodniki po stronie południowej oraz nowe oświetlenie.

W tym etapie prac pomiędzy Hubalczyków a Studzienną obowiązuje jeden kierunek ruchu – tylko w stronę drugiej z wymienionych. Pomiędzy ulicą Pyrzyce a Hubalczyków na jezdni w kierunku Studziennej wygrodzony został skrajny lewy pas. Kierowcy jadą tu jednym pasem i na wysokości skrzyżowania z Hubalczyków wjeżdżają na drogę tymczasową, którą mogą dojechać wyłącznie do Studziennej. Tu obowiązuje nakaz skrętu w lewo w tę właśnie ulicę. Wyjazd z ulicy Przyce jest możliwy w obu kierunkach. Wyjazd z garaży podziemnych na ulicę Jana Kazimierza jest możliwy tylko w lewo do Studziennej i tu ponownie w lewo do ulicy Wolskiej.

Wyjazd ze Studziennej prowadzi w prawo w kierunku ślepego końca ulicy Jana Kazimierza. Pomiędzy Studzienną a końcem ulicy na drodze tymczasowej dopuszczony został ruch dwukierunkowy, ale z nakazem skrętu w Studzienną dla jadących w jej stronę.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez około dwa miesiące. Wszelkie utrudnienia ma jednak wynagrodzić efekt prac.

Więcej zieleni

- Pojawi się więcej zieleni - zapowiedziała przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Renata Niewitecka. - Będą to byliny, będą to krzewy, będą to łąki kwietne, więc jestem przekonana, że mieszkańcom będzie w tej przestrzeni bardziej przyjaźnie, że będzie wyciszony hałas, no i oczywiście, że będzie czyste powietrze. Zmieniamy oświetlenie na ledowe i będzie ono ekologiczne - wskazała.



Prace mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2025 roku. Zastępca dyrektora ZDM ds. utrzymania Karolina Gałecka przekazała, że wartość wszystkich prac to 35 mln zł., z czego w tym roku ZDM przeznaczy na ten cel 5 mln zł.

Źródło: RDC/PAP Autor: Przemysław Paczkowski/PL