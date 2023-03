Węższa Marszałkowska i mniej miejsc parkingowych na pl. Bankowym. Przetarg na modernizację rozstrzygnięty RDC 29.03.2023 19:01 Miasto rozstrzygnęło przetarg na modernizację ul. Marszałkowskiej na odcinku między ul. Królewską a pl. Bankowym. Po przebudowie ulica będzie węższa o jeden pas, a na placu Bankowym zmniejszy się ilość miejsc parkingowych. Koszt modernizacji to ponad 8 mln zł. Prace powinny zakończyć się w przyszłym roku.

Przebudowa Marszałkowskiej - wizualizacja (autor: ZDM)

Modernizacja Marszałkowskiej na odcinku między ul. Królewską a pl. Bankowym ma się też wiązać ze zmianami na samym placu. Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie zmienić układ jezdni, wyremontować chodnik, uporządkować parkowanie, wybudować drogę dla rowerów i posadzić 63 drzewa. Koszt modernizacji to ponad 8 mln zł. Prace powinny zakończyć się w przyszłym roku.

- Naszym celem jest przekształcenie ścisłego centrum stolicy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną – przekazał Rafał Trzaskowski.

Do przetargu ogłoszonego przez Zarząd Dróg Miejskich zgłosiło się 8 przedsiębiorstw, których oferty mieściły się w przedziale od ponad 8,2 mln do prawie 12,7 mln zł. Najkorzystniejszą propozycję złożyła firma Balzola – za wykonanie prac otrzyma 8 232 480,55 zł. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 240 dni na przeprowadzenie prac.

Węższa Marszałkowska i mniej miejsc parkingowych na pl. Bankowym

Jak poinformował ratusz, wybrany wykonawca wybuduje drogę dla rowerów, a chodnik wyremontuje. Przestrzeń na szerszy chodnik i drogę dla rowerów zostanie uzyskana dzięki zwężeniu ulicy.

Na placu Bankowym zmniejszy się liczba miejsc parkingowych. Z około 100 miejsc pozostanie tylko 55, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. "24 miejsca będą skośne, aby usprawnić zatrzymywanie aut" - zaznaczył Zarząd Dróg Miejskich. Z kolei niewielka, bo mieszcząca 3 pojazdy zatoka parkingowa na ul. Elektoralnej, zlokalizowana po południowej stronie pl. Bankowego przy dawnym hotel Saskim, przestanie istnieć. Przestrzeń po niej stanie się częścią chodnika. Znajdujące się nieopodal przejście dla pieszych przez ul. Elektoralną w rejonie ul. Przechodniej zostanie przesunięte bliżej pl. Bankowego.

Inna będzie też geometria wlotu pl. Żelaznej Bramy na przedłużeniu ul. Ptasiej. Ulokowana tam zebra stanie się krótsza i wyniesiona. Obok niej powstanie przejazd rowerowy jako integralna część drogi dla rowerów.

Po stronie południowej pl. Żelaznej Bramy kierowcy w całości zaparkują na jezdni, a nie – jak to ma miejsce obecnie – częściowo na chodniku. Przed przejściem dla pieszych przy wlocie ul. Przechodniej po obu stronach jezdni pojawi się 10-metrowa strefa wyłączona z ruchu. Piesi wchodzący na pasy będą lepiej widoczni dla kierowców.

Dopełnieniem zmian ma być zieleń. Marszałkowską ozdobią na tym odcinku 63 drzewa (29 platanów klonolistnych, 16 miłorzębów japońskich i 18 wiśni ptasich) oraz kilkadziesiąt tysięcy krzewów, bylin i pnączy.

Inwestycja w ogniu krytyki

Pod postem zamieszczonym w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja nad projektem.

"Ta ścieżka rowerowa nie musiała powstawać kosztem pasa ruchu. Na prawo od chodnika jest dużo miejsca na zbudowanie malowniczej ścieżki rowerowej pomiędzy drzewami zamiast tuż przy chodniku" - skomentował internauta. - Więcej remontów w Centrum! Warszawa wytrzyma!" - napisała sarkastycznie internautka i dodała, że wschód i południe jest odcięte budową tramwaju do Wilanowa. "Teraz zatkacie północ, nie no, luz. Chyba że tramwaj zniknie do wakacji" - podsumowała.

Koncepcję przebudowy krytykują też radni PiS.

- To bardzo kontrowersyjna decyzja - powiedział w rozmowie z PAP wiceprzewodniczący miejskiej komisji Infrastruktury i Inwestycji radny Maciej Binkowski. - Po pierwsze Rafał Trzaskowski cały czas prezentuje sytuację budżetową jako wręcz zawałową, awaryjną. Brakuje pieniędzy na rozpoczęcie inwestycji, choćby tramwaju na Modlińskiej, który miał jeździć w 2021 roku, nie ma pieniędzy na godne finansowanie kierowców Miejskich Zakładów Autobusowych, przez co mamy kryzys z etatami. Tymczasem na wszystkie pomysły związane ze zwężaniami, czy to Marszałkowska, czy to Aleje Jerozolimskie, czy ulica Górczewska, znajdują się pieniądze - zaznaczył. - Zarówno na analizy, projekty jak i na wykonanie takich inwestycji - dodał.

W opinii radnego w tym momencie zwężanie ulicy Marszałkowskiej w połączeniu z planowaną przebudową ulicy Kruczej i Alei Jerozolimskich, może doprowadzić do całkowitego paraliżu centrum.

