Awaria przy Koszykowej. Mieszkańcy od tygodni korzystają z przenośnej toalety Przemysław Paczkowski 29.03.2023 07:14 Wydostająca się z kanalizacji ziemia i spartańskie warunki – w takich warunkach od trzech tygodni żyją lokatorzy kamienicy przy Koszykowej 33 w Warszawie. Problem polega na tym, że nie wiadomo, kto powinien naprawić usterkę, a administrator budynku i dzielnica Śródmieście przerzucają się odpowiedzialnością.

5 Awaria kanalizacji na Koszykowej (autor: RDC)

Na początku marca mieszkańcy zauważyli w swoich łazienkach cofającą się wodę z rur. Okazało się, że usterka jest poważniejsza, niż na początku sądzono.

Problem polega jednak na tym, że nie wiadomo, kto jest właścicielem kanalizacji. Nie przyznają się do niej ani administrator budynku, ani miasto.

Jeden z mieszkańców przyznał naszemu reporterowi, że lokatorzy dłużej już tak nie wytrzymają.

– Zostałem zmuszony do korzystania z przenośnej ubikacji. To moim zdaniem nie są problemy, z jakim ludzie powinni się mierzyć w XXI wieku w mieście, które powinno zapewniać odpowiedni poziom opieki i dostęp do zupełnie podstawowych dóbr życiowych – zauważa.

Z kolei administrator budynku Przemysław Zalasiński mówi, że chciałby usunąć usterkę, ale wciąż nie są rozwiązane kwestie prawne działki, na której znajduje się kamienica.

– Z prawnego punktu widzenia nie mam prawa do tego terenu, a więc i do wykonywania jakichkolwiek prac w cudzym gruncie. Albo miasto w końcu po iluś latach zechce uregulować sprawy własnościowe gruntu i wtedy odpowiedzialność będzie ciążyć na mnie, albo jeśli upierają się do własności tego podwórka, to powinni tę awarię usunąć – mówi.

Dzielnica Śródmieście zaś stoi na stanowisku, że teren i instalacja pod kamienicą należą do właściciela nieruchomości i to on powinien tę usterkę naprawić.

– Nie blokujemy właścicielowi możliwości usunięcia awarii. Bezpłatnie udostępniamy teren podwórka i to do właściciela należy wykonanie tych prac – podkreśla rzecznik dzielnicy Paweł Siedlecki.

Dzielnicowy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wystosował pismo do administratora, oferując bezpłatne udostępnienie podwórka do prowadzenia prac naprawczych.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PA