Ma wrócić do dawnej formy. Chmielna z pozwoleniami na przebudowę Przemysław Paczkowski 22.03.2023 11:36 Ulica Chmielna w Warszawie wkrótce zmieni swoje oblicze. Będzie więcej zieleni, a zabytki zostaną odpowiednio zabezpieczone. Ulica ma po przebudowie stać się miejscem przyjaznym do spacerowania i wypoczynku.

Chmielna z pozwoleniami na przebudowę (autor: UM Warszawa)

Urzędnicy mają już wszystkie pozwolenia, czas ruszać z przebudową ulicy Chmielnej.

Projekt modernizacji zakłada m.in. wymianę nawierzchni ulicy, zasadzenie niemal stu drzew oraz zamontowanie kilkudziesięciu ławek miejskich.

- Doszliśmy do porozumienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków - mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

- Toczyliśmy rozmowy, które miały na celu wprowadzenie tutaj zieleni. Mamy dzisiaj zaszczyt ogłosić państwu, że projekt uzyskał już wszystkie niezbędne pozwolenia. Parce zostały zgłoszone i możemy powiedzieć, że jesteśmy o krok od rozpoczęcia realizacji - zapewnia wiceprezydent.

Prace mają rozpocząć się najpóźniej w sierpniu. Najpierw miasto musi wybrać wykonawcę.

- Chmielna po latach destrukcji wymaga zieleni - mówi Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki.

- Wpisy do rejestru nie zabraniają wprowadzania zieleni. Zieleń może współuczestniczyć z funkcjonowaniem zabytku. Zieleń może stanowić oprawę dla zabytku. Zieleń to życie, zabytki to nasza przeszłość - mówi.

Przebudowa ma zakończyć się maksymalnie do końca maja 2024 roku.

