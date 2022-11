Węzeł Wołomin na S8 jeszcze w tym miesiącu? Trwają odbiory Adam Abramiuk 08.11.2022 07:51 Otwarcie węzła Wołomin na trasie S8 możliwe jeszcze w listopadzie. Trwają odbiory techniczne wyremontowanego wiaduktu. Prace trzeba było przeprowadzić, bo nieużywany obiekt był zniszczony i rozkradany. Od dwóch lat czekał na wybudowanie drogi dojazdowej.

Węzeł Wołomin (autor: Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina)

- Dziś kontrola Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - mówi rzecznik powiatu wołomińskiego Karol Szyszko. - Odbędzie się takie spotkanie na terenie inwestycji. Będą między innymi nasi inspektorzy nadzoru ze starostwa, przedstawiciele GDDKiA oraz wykonawca i te pierwsze odbiory techniczne, ewentualnie jakieś uwagi do uzupełnienia, do naprawy będą wskazywane - tłumaczy.



- Później zostanie jeszcze kilka formalności i oddanie węzła do ruchu - dodaje Szyszko. - Kiedy my, jako starostwo, rozliczymy się z wykonawcą i dokonamy odbioru wszelkich prac, przekażemy obiekt protokolarnie GDDKiA, która już wystąpi o wyrażenie zgody na jego użytkowanie do wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - wyjaśnia.



Węzeł pozwoli mieszkańcom Wołomina szybciej dojechać do trasy S8. Obecnie muszą w korkach jechać do węzła w Kobyłce lub pod Radzyminem.

