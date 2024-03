Utrudnienia drogowe w Wawrze. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Celulozy [OBJAZD]

W związku z przebudową ulicy Celulozy mieszkańcy dzielnicy Wawer muszą się liczyć z utrudnieniami drogowymi. Prace potrwają do listopada. Drogowcy zamknęli przejazd na Celulozy pomiędzy drogą serwisową wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy a Przewodową. To blisko kilometrowy odcinek. Ruch jest otwarty tylko dla mieszkańców dojeżdżających do posesji. Pozostali kierowcy muszą jechać objazdem.