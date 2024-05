Jedenaście tysięcy bratków do rozdania. W czwartek akcja Zarządu Oczyszczania Miasta RDC 14.05.2024 22:06 Zarząd Oczyszczania Miasta rozda w czwartek mieszkańcom Warszawy kwiaty, które ozdabiały pętle komunikacji miejskiej. Tym razem nowych domów szuka 11 tysięcy kolorowych bratków — poinformował stołeczny ratusz. Akcja będzie prowadzona na 8 pętlach: Bródno-Podgrodzie, Esperanto, Żerań FSO, Rondo Wiatraczna, Wilanów, Szczęśliwice, P+R Al. Krakowska i Nowe Bemowo.

Warszawa rozda 11 tysięcy bratków (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Eko akcja odbędzie się w najbliższy czwartek. Kwiaty będą czekały od godz. 7 przez cały dzień lub do momentu, kiedy wszystkie znajdą nowych właścicieli. „Rośliny będzie można wziąć bezpośrednio z kwietników. Trzeba jedynie pamiętać, żeby zabrać ze sobą rękawiczki, niewielkie narzędzia do wygodniejszego wyjmowania bratków oraz pojemniki do transportu” — zaznaczył ratusz.

Akcja będzie prowadzona na 8 pętlach:

Bródno-Podgrodzie

Esperanto

Żerań FSO

Rondo Wiatraczna

Wilanów

Szczęśliwice

P+R Al. Krakowska

Nowe Bemowo

Jak zadbać o bratki?

Dzięki odpowiedniej pielęgnacji rośliny nadal mogą zdobić balkony i ogrody. Aby miały jak najlepsze warunki do rozrostu, trzeba zapewnić im uniwersalną, dobrze przepuszczalną ziemię, nawadniać do ziemi lub podstawki tak, żeby podłoże było wilgotne, usuwać przekwitłe kwiaty i suche liście.

Bratki w dobrych warunkach będą kwitły nawet do jesieni, a także w przyszłym roku.

