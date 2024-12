„Mniej betonu, więcej zielni”. Wiemy, jak się zmieni Park Świętokrzyski [SPRAWDŹ] RDC 17.12.2024 22:01 Park Świętokrzyski w Warszawie czekają zmiany. Poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję modernizacji dla południowo-wschodniego narożnika Parku. Zwycięski projekt sprawi, że skrzyżowanie ul. Świętokrzyskiej i ul. Marszałkowskiej płynnie włączy się w zieloną przestrzeń. Wkomponowane mają zostać niecki roślinne, które poprawią warunki mikroklimatyczne. Będą również stylowe latarnie i zadaszone miejsca do odpoczynku i uprawiania miejskich sportów.

4 Jak zmieni się Park Świętokrzyski? Zwycięski projekt wybrany (autor: A.Savin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Południowo-wschodni narożnik Parku Świętokrzyskiego sąsiaduje bezpośrednio z ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską. Tu krzyżują się dwie linie metra, tu są zgrupowane przystanki tramwajowe i autobusowe. W tym miejscu do stacji metra Świętokrzyska miesięcznie schodzi ponad 1,2 miliona pasażerów.

– Mniej betonu, więcej zielni – tak w ramach zainicjowanego przeze mnie projektu Nowe Centrum Warszawy - zmieniamy najbliższe sąsiedztwo Pałacu Kultury i Nauki. Niespełna miesiąc temu otworzyliśmy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, urządzamy Plac Centralny a przejściem naziemnym połączymy go z ulicą Złotą i Zgoda. Jednym z elementów tej metamorfozy będą również zmiany w Parku Świętokrzyskim, który nabierze zielonego i wielkomiejskiego charakteru – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Nowa dobrze zagospodarowana przestrzeń będzie służyć mieszkankom i mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Warszawę jako miejsce spotkań, odpoczynku i po prostu spędzania wolnego czasu. Już niebawem Zarząd Pałacu Kultury i Nauki, który odpowiada za modernizację Parku Świętokrzyskiego, przystąpi do negocjowania warunków umowy ze zwycięską pracownią. Wszystko po to, aby prace projektowe mogły się rozpocząć jak najszybciej – dodaje.

Zmiany w sercu Warszawy

Konkurs na koncepcję modernizacji parku dotyczył terenu, który przez ostanie lata był wykorzystywany jako zaplecze budowy - najpierw metra, a następnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Na skraju Parku Świętokrzyskiego znajduje się obiekt z ofertą dla miłośników sportów miejskich. Niedawno rozebrano pobliski pawilon, który pełnił funkcję punktu informacyjnego w trakcie budowy drugiej linii metra. Rozbiórka pawilonu otworzyła wizualne połączenie terenu z przestrzenią ul. Marszałkowskiej.

Głównym wyzwaniem dla uczestników konkursu było przywrócenie tego fragmentu miasta do struktury Parku Świętokrzyskiego, a także jego harmonijne powiązanie z nową przestrzenią stworzoną przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN) i planowanego budynku teatralnego (TR Warszawa) wraz z pasażem prowadzącym do Placu Centralnego.

Od koncepcji konkursowych oczekiwano znaczącego zwiększenia powierzchni zieleni oraz znalezienia atrakcyjnej formuły dla różnych form aktywnej rekreacji. Termin składania prac konkursowych upłynął 17 października 2024 r. Wpłynęło 8 koncepcji.

Modernizacja Parku Świętokrzyskiego

Sąd konkursowy ocenił prace m.in. pod względem jakości i atrakcyjności proponowanej przestrzeni, a także funkcjonalności rozwiązań, dostępności i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Sąd powołał dodatkowo trzech ekspertów ds. dostępności, sportu i rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury.

I nagrodę w wysokości 35 tys. zł brutto, a także zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi przyznano Studio Widoki Łukasz Stępnik.

Projekt wyróżnił się najlepszymi rozwiązaniami, które włączyły zdegradowany narożnik ulic w przestrzeń parku. W ocenie sądu zaproponowane rozwiązania wskazują na dobre wyczucie znajomości przyzwyczajeń dotychczasowych użytkowników tego miejsca, co ma odzwierciedlenie w bardzo trafnym rozmieszczeniu funkcji rekreacyjnych i sportowych.

Wysoko oceniono także wkomponowanie w układ terenu elementów błękitno-zielonej infrastruktury, przede wszystkim niecek infiltracyjno-retencyjnych, wpływających na poprawę warunków mikroklimatycznych w tej części parku.

Koncepcja wybrana — co dalej?

W 2025 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej (prace projektowe i nadzór autorski). Roboty budowlane, za które odpowiada Zarząd Pałacu Kultury i Nauki zaplanowano na 2026 rok.

Warto podkreślić, że prace będą wymagały nadzoru konserwatora lub archeologów, ze względu na możliwość ujawnienia artefaktów historycznych, dlatego też termin realizacji może ulec zmianie.

Szacunkowy maksymalny koszt wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu wybranego w konkursie zaplanowano na 12 mln zł.

