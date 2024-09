Łąki Golędzinowskie nie zostaną zniszczone? Trwa projektowanie Parku Naturalnego Marta Hernik 09.09.2024 13:56 Trwa projektowanie terenu Parku Naturalnego w Warszawie. Jak przekazała nam Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska, nie ma powodów do obaw, bo Łąki Golędzinowskie nie zostaną zniszczone. — Oczywiście to jest park, który będzie bardzo delikatny, czyli z bardzo niewielką ingerencją w przestrzeń, która polega głównie na jej ochronie — zaznaczyła. Gdy dwa lata temu pojawił się pomysł Parku Naturalnego, mieszkańcy zaprotestowali wobec ingerencji w naturalny ekosystem.

Co z Parkiem Naturalnym na Golędzinowie? (autor: Marcin Czechowicz/Zarząd Zieleni)

Park Naturalny powstanie, ale Łąki Golędzinowskie nie zostaną zniszczone. Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska przekazała nam, że trwa projektowanie tego terenu, ale nie ma powodów do obaw.

— Oczywiście to jest park, który będzie bardzo delikatny, jeżeli mogę tak powiedzieć, czyli z bardzo niewielką ingerencją w przestrzeń, która polega głównie na jej ochronie. Jest to też teren Międzywala, więc tutaj niezbędne są uzgodnienia z Wodami Polskimi, z RDOŚ-iem, więc to chwilę będzie trwało. Realizacja najwcześniej w 2025-2026 — powiedziała Młochowska.

Gdy dwa lata temu pojawił się pomysł Parku Naturalnego mieszkańcy, w tym Stowarzyszenie Porozumienie Dla Pragi, zaprotestowali wobec ingerencji w naturalny ekosystem. Rok temu miasto przedstawiło koncepcję zmian, a aktywiści czekają na ostateczny projekt.

Co z przyrodą?

Golędzinów na Pradze-Północ to idealne miejsce do obserwowania przyrody, która na tym obszarze jest wyjątkowo bogata ze względu na bliskość Wisły i rozległość terenu. Natura sama zagospodarowuje to, co zostało jej dawniej zabrane, a łąki powoli zaczynają zarastać łęgiem. Niewątpliwy wpływ na nadwiślańską przyrodę ma też cykliczne zalewanie wodą podczas wezbrań Wisły.

Roślinność łąkowa reprezentowana jest przez wiele atrakcyjnych wizualnie gatunków kwiatów jak firletka poszarpana czy rutewka żółta, ale została też urozmaicona przez rośliny użytkowe, które pozostały po zlikwidowaniu ogrodów działkowych. Drzewa owocowe oraz byliny w czasie kwitnienia zapewniają pożytek owadom, a owoce tj. jabłka, gruszki czy orzechy stanowią zaś pokarm dla wielu różnych zwierząt, w tym chronionych gatunków ptaków.

Golędzinów to także rejon płytkiego koryta Wisły, który zapewnia korzystne warunki do obserwacji wielu gatunków ptaków wodnych, odpoczywających na piaszczystych i kamienistych ławicach. Spotkać tu można różne gatunki kaczek, kormorany czy czaple. Regularnymi zimowymi gośćmi są bieliki.

