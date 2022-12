Warszawa wyłoniła wykonawcę dokumentacji przebudowy kina Tęcza RDC 30.12.2022 21:59 Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kina Tęcza. Spośród siedmiu ofert, które wpłynęły, najwięcej punktów zdobyła oferta firmy Biuro Architekt Kaczmarczyk S.C. z Suchej Beskidzkiej - poinformował w piątek stołeczny ratusz.

Warszawa wyłoniła wykonawcę dokumentacji przebudowy kina Tęcza (autor: UM Warszawa)

Dokumentacja przygotowana przez zwycięską firmę, pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie na użytkowanie odnowionego kina Tęcza. Dokumentacja projektowa obejmie adaptację budynku dawnego kina Tęcza przy ul. Suzina 6 oraz jego wnętrza. "W przyszłości będzie on służył Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, które będzie tam prowadziło działalność kinową i edukacyjną oraz projekty propagujące kinematografię" - wyjaśnił ratusz.

Najpierw był kotłownią

Budynek kina Tęcza powstał w roku 1929 jako kotłownia centralnego ogrzewania dla budowanego wówczas osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wkrótce jednak dzięki modernizacji kotłów udało się wygospodarować miejsce na kinoteatr. Za jego kształt na przestrzeni lat odpowiadali najlepsi architekci m.in.: Bruno Zborowski, Szymon Syrkus. W 1989 roku budynek stał się siedzibą kolektywu artystycznego Akademia Ruchu, z programem filmowym. Później, od 1997 z krótkimi przerwami stał jednak niewykorzystany.

Centrum Wajdy

W grudniu 2020 roku miasto, WSM Żoliborz Centralny i CKF porozumiały się co do dalszych losów tego miejsca. Kino Tęcza zostanie odnowione i swoją siedzibę zorganizuje w nim właśnie Centrum Wajdy.

"Po przebudowie przy ul. Suzina 6 powstanie w pełni cyfrowe kino z salą na ok. 200 miejsc, systemem dźwięku Dolby Atmos i ekranem panoramicznym. Będzie wyposażone w sprzęt do streamingu organizowanych wydarzeń" - przekazał ratusz. W Tęczy będzie nadal można też obejrzeć filmy z projektorów na taśmę 35 mm. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, znajdzie się w nim również pętla indukcyjna wspomagająca osoby m.in. z dysfunkcjami słuchu.

